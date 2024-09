Unser Ansatz

Tyl by NatWest entschied sich für die Zusammenarbeit mit Cognizant aufgrund unserer Fintech-Erfahrung und unseres Know-hows in Bezug auf neue Technologien sowie aufgrund unserer flexiblen Kapazität und Fähigkeit, Tyl kostengünstig von unserem Offshore-Bereitstellungs­zentrum in Indien aus mit einem agilen Bereitstellungs­modell zu unterstützen.

Unser technisches Know-how und unsere Partnerschaften mit dem Fintech-Ökosystem ermöglichten es uns, Tyl nahtlos bei der Co-Creation, dem Engineering, der Einführung, dem Support und der Wartung einer breiten Palette von Technologie­produkten und -funktionen zu unterstützen – vom digitalen Onboarding über die mobile Integration bis hin zu innovativen "Tap to Pay"-Diensten.

Während unserer Partnerschaft haben wir eng mit Tyl und seinen Partnern zusammen­gearbeitet, um geeignete Arbeitsweisen und Technologie­lösungen zur Optimierung des Service­designs und der Bereit­stellung vorzuschlagen.