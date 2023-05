Erfolgreiche Firmen haben Daten als strategischen Wert erkannt, den sie für die digitale Transformation benötigen.

Cloudera bietet eine moderne Datenplattform für Machine Learning und für die Cloud optimierte Analysen. Erweitern Sie Ihre Kundenbasis, verbinden Sie Produkte und Dienstleistungen, schützen Sie Ihr Unternehmen und treiben Sie Ihre digitale Transformation voran. Unsere Plattform – Hybrid by Design – hilft dabei, den Wert von Daten freizuschalten, sodass Sie KI-Lösungen in großem Maßstab effizient und sicher erstellen und bereitstellen können, wo immer Sie möchten.

Cognizant ist ein Gold Level-Partner mit über 200 Cloudera-zertifizierten Berater:innen und unterstützt Cloudera dabei, eine ganzheitliche Mischung aus Business- und Technologielösung zu kreieren, die zeigt, was in Zukunft bei der Analytik und beim Datenmanagement möglich sein wird. So sorgt die Transformation für Wertschöpfung. Unsere Partnerschaft mit Cognizant ist essentiell für einen Ausbau der gemeinsamen Fähigkeiten, um die global anhaltend hohe Marktnachfrage bedienen zu können und Ihnen zu einer besseren Leistung zu verhelfen.