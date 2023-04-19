SAP sur le Cloud

Cognizant améliore l'agilité, réduit le coût total de possession, accélère le provisionnement et assure une transition vers le cloud sans faille, grâce à son expérience de RISE avec SAP.

Nous vous accompagnons dans le déploiement de votre environnement SAP sur un cloud public, qu'il s'agisse d'une nouvelle mise en œuvre (SAP Cloud Fit) ou de la migration de vos charges de travail SAP sur site (SAP Cloud Shift). Avec une disponibilité de la plateforme de supérieure à 99,9 %, nous fournissons des systèmes SAP S/4HANA hautement disponibles sur le cloud public avec une reprise après sinistre à toute épreuve.

Nos investissements dans le développement de frameworks Cognizant d'évaluation et de transformation du cloud SAP et de SAP HANA nous permettent d'adopter et de déployer rapidement votre stratégie cloud et d'accélérer la migration de votre environnement SAP. Ceci réduit les investissements liés à SAP.