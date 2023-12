Cognizant excelle dans le déploiement de SAP sur le cloud hyperscale, avec ses services de conseil de premier ordre et ses références sectorielles. Nous garantissons des avantages mesurables, une productivité et des performances accrues. Notre expertise comprend des intégrations complexes pour SAP S/4HANA sur le cloud public (Amazon Web Service, Microsoft Azure et Google Cloud Platform), des transitions fluides, la conformité et la réalisation des objectifs de l'entreprise.



Notre expertise porte également sur le conseil RISE avec SAP, garantissant un déploiement ou une migration efficace et sans heurts. Pour une architecture d'infrastructure à toute épreuve, Cognizant facilite la visualisation méticuleuse de l'état final en recueillant les exigences commerciales et de sécurité cruciales, en établissant des principes de design et en faisant des choix d'hébergement éclairés.