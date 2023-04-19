Tourisme et hôtellerie

« Au Digital Hangar, notre vision consiste à connecter les gens aux données. C'est là le véritable moteur de tout notre processus de transformation. Lorsque nous avons commencé à travailler avec Cognizant, nous avons immédiatement compris que nous étions sur la même longueur d'onde et que nous partagions la passion du travail bien fait grâce à des solutions techniques élégantes. » Laura J. Hornbake, Head of Digital Analytics at Lufthansa Group