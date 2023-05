Ein schnellerer Weg zur nahtlosen CX In einer Zeit, in der das Erlebnis mehr als das Produkt an sich für die Kund:innen von Bedeutung ist, haben Unternehmen in die Gestaltung sinnvoller, intuitiver Customer Journeys investiert, um erfolgreich zu bleiben. Die Prozesse, die diese Reisen unterstützen, sind jedoch komplex und isoliert, was zu frustrierenden Erfahrungen und erheblichen Kostenineffizienzen führt. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir Cognizant Neuro® entwickelt, eine Reihe von Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, bessere Erfahrungen mit bahnbrechenden Renditen zu bieten.