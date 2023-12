Legen Sie die Leistungsfähigkeit der Echtzeit-Personalisierung in die Hände Ihres Unternehmens Mit Salesforce Data Cloud kann Ihr Unternehmen Kundendaten besser verstehen und nutzen, um in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse in großem Maßstab zu liefern. Cognizant hilft Ihnen, das Beste aus der Salesforce Data Cloud herauszuholen, indem es Daten und Erkenntnisse effektiv integriert, um tief personalisierte Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Mit unserem Salesforce Data Cloud Navigator helfen wir Ihnen, wirkungsvolle Anwendungsfälle schneller zu identifizieren und Ihre Daten in einer geschäftsfreundlichen Oberfläche zu harmonisieren, sodass Benutzer:innen Erfahrungen im gesamten Salesforce-Unternehmen aktivieren und personalisieren können.