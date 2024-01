Entdecken Sie, wie maßgeschneiderte Lösungen den Erfolg der Kund:innenbindung unterstützen. Als Top-Salesforce-Partner:in sind wir stolz darauf, den begehrten Expert:innenstatus in der Marketing Cloud erreicht zu haben – nur eine Facette unserer Expertise. Wir bringen strategisches und technisches Wissen in jeden Kund:innenauftrag ein, um Lösungen zu entwickeln, die Ihnen helfen, Ihre MarTech-Investition zu maximieren. Unser hochqualifiziertes Team ist aus der Übernahme von Lev durch Cognizant im Jahr 2020 entstanden und besteht aus Expert:innen in den Bereichen Marketing, Technologie, Strategie und Beratung. Da Ihre Marke einzigartig ist, entwickeln wir maßge­schneiderte Lösungen, die genau auf Sie zugeschnitten sind.