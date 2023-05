Cognizant Smart Manufacturing integriert Intelligenz in die Produktionssysteme und bietet Echtzeit-Transparenz und Selbstoptimierung in der Fertigung. Wir wenden die richtigen Lösungen für Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) in großem Umfang an. Das bedeutet, diese Technologien mit Automatisierung, Daten und Analysen einzubetten, um eine Produktionsausfallsicherheit zu gewährleisten, die Ihnen eine erhöhte Prozesseffizienz und eine verbesserte Fehlervorhersagbarkeit bringt. Das Ergebnis: Reduzierte Ausfallzeiten und verbesserte Systemwert.

Cognizant verfügt über branchenweite Erfahrung bei der Umgestaltung von Produktionsabläufen. Mithilfe unserer branchenführenden Cognizant OnePlant-Methodik helfen wir Ihnen, Ihre strategische Smart-Manufacturing-Vision zu definieren und abzubilden, um schnell zu erkennen, wie neue Technologien Ihre Abläufe verbessern können. Unsere vorgefertigten Beschleuniger gleichen IT- und OT-Lösungen neu aus, um die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Abfallkontrolle zu verbessern. Unsere Smart-Manufacturing-Lösungen können von einem einzelnen Produktionsbetrieb auf mehrere globale Standorte und Standorte skaliert werden.