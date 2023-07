Generative KI

Anfang dieses Jahres wurde Babak Hodjat von Cognizant eingeladen, an der Veranstaltung „Responsible AI Leadership: A Global Summit on Generative AI“ des Weltwirtschaftsforums in San Francisco teilzunehmen. Dort trug er zu einer Reihe von Empfehlungen bei, die Stakeholdern dabei helfen sollen, sich in der Komplexität der KI-Entwicklung zurechtzufinden und eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung anzuleiten.