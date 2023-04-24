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Generative KI

Die globalen Auswirkungen von generativer KI

Hier ist ein umfassender Blick auf die makro­ökonomischen und gesell­schaftlichen Auswirkungen der generativen KI und wie sie sich auf die globale Produk­tivität auswirken wird.

INTERAKTIVER BERICHT

Neue Arbeit, neue Welt

Die KI der Generation könnte bis 2032 ein jährliches Wachstum von mehr als 1 Billion US-Dollar erzielen und gleichzeitig bis zu 90 % der Arbeitsplätze vernichten. Bewältigen Sie diesen Umbruch, indem Sie in Menschen investieren.

Lesen Sie den interaktiven Bericht
Blaues und lila abstraktes Bild

TIEFER EINBLICK

Dynamik der generativen KI: Beschleuniger und Inhibitoren

Indem Unternehmen die größten Hindernisse für die Einführung der Generationen-KI verstehen, können sie weiterhin Dynamik schaffen und starke Produktivitätsgewinne erzielen, die sich dadurch bieten.

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INTERAKTIVER BERICHT

Was Unternehmen wissen müssen

Werfen Sie einen Blick in die nahe Zukunft oder orchestrierte KI, wenn KI-Agent:innen beginnen, miteinander zu sprechen. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen starten können.

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Technische Entwicklung

Gen AI schafft Geschäfts­möglichkeiten auf beispiellose Weise. Aber Tech-Teams müssen die Dinge in einem völlig neuen Licht sehen, um die Chancen zu nutzen.

INTERAKTIVER BERICHT

Denken Sie wie ein KI-Nativer

Bestehende Unternehmen können nicht selbst zu KI-Natives werden, aber sie müssen wachsam bleiben, wenn diese KI-Emporkömmlinge neue Marktchancen ergreifen. Durch aktives Studium, wie KI-native Unternehmen KI in den Mittelpunkt ihrer Betriebsabläufe und Technologie stellen, können etablierte Unternehmen die Vorteile nutzen, die sich aus dem Denken und Handeln ihrer neuen Konkurrenten ergeben.

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Ein stumpfer Frosch wird bunt, wenn er durch eine Brille gesehen wird

ARTIKEL

Technologie-Lektionen von KI-Natives

Erfahren Sie, wie traditionelle Unternehmen mit aufstrebenden KI-nativen Unternehmen konkurrieren können.

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Nahaufnahme eines Mineralsteins

Multi-Agent-KI wird den Unternehmensbetrieb revolutionieren

Die KI-Killerfunktion kommt, und sie könnte Geschäftsabläufe früher umwälzen, als Sie denken. Entdecken Sie, wie KI-Agenten Silos abbauen und unterschiedliche Software verbinden, um eine einheitliche Enterprise-Operations-Plattform zu schaffen.

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Arbeitsplätze und Qualifizierung

Die KI der Generation wird den Arbeitsmarkt aufrütteln, einige verdrängen und andere dazu veranlassen, sich umzuschulen.

ARTIKEL

Wird die KI der Generation Frauen helfen oder sie behindern?

Die verzerrten Auswir­kungen der KI der Generation auf Frauen am Arbeits­platz können nicht ignoriert werden. Die Unter­nehmen müssen jetzt Maß­nahmen ergreifen, um dieses Ungleich­gewicht zu beheben.

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Eine Frau, die einen virtuellen Bildschirm berührt

ARTIKEL

Zukunft der menschlichen Fähigkeiten

HR-Führungskräfte stehen vor der Mammut­aufgabe, ihre Mitarbeiter durch eine Phase der Anpassung zu führen – sie müssen dabei helfen, mit der KI der Generation zu arbeiten und nicht gegen sie.

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Ein lächelnder Mann

ARTIKEL

Generative KI erfordert ein Umdenken in ihren Fähigkeiten

Die KI der Generation verändert die Fähigkeiten der Belegschaft und rückt kritisches Denken, Kommunikation und Ent­scheidungs­findung in den Fokus.

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Nahaufnahme eines Auges mit Reflexion von Diagrammen auf einer Brille

Vertrauen der Verbraucher:innen

Vertrauen – und dessen Mangel – ist von zentraler Bedeutung für die öffentliche Diskussion über Gen-KI. Was können Unternehmen tun, um die Menschen auf ihre Seite zu ziehen?

TIEFER EINBLICK

Aufbau des Vertrauens der Verbraucher in KI

Nur ein Drittel der Verbraucher:innen vertraut Gen KI. Aber mit dem richtigen Ansatz können Unternehmen Strategien entwickeln, um ihre Herzen und Köpfe zu gewinnen.

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Eine Steinbrücke zwischen zwei Bergen

TIEFER EINBLICK

Öffentlich zugängliche Gen KI: Fünf Tipps, um Skepsis zu überwinden

Unternehmen müssen daran arbeiten, eine solide Vertrauensbasis für ihre Kund:innen aufzubauen – von Anfang an auf ihrem Weg zur Einführung von KI.

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ARTIKEL

Verantwortungsvolle KI: Fünf Schritte, die Unternehmen jetzt unternehmen sollten

Unternehmen sollten sich beim Aufbau einer verantwortungsvollen und unternehmensweiten KI auf fünf Schlüsselbereiche konzentrieren.

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Machen Sie den ersten Schritt

Lassen Sie uns praktische Anwendungen generativer KI für Ihr Unternehmen erkunden und wirkungsvolle Werte schaffen – sicher und verantwortungsbewusst.

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