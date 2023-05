Unser Ansatz

Das Projekt hatte einen engen Zeitrahmen von 12 Monaten, um Salesforce in 25 Ländern in mehreren Sprachen und Kulturen live zu bringen. In enger Zusammenarbeit mit dem EMEA CRM Manager und IT/IS Director von Saint-Gobain Abrasives implementierte Cognizant ein dreiphasiges Programm für Änderungsmanagement und Bereitstellung technischer Lösungen, an dem IT-, Vertriebs-, Kundendienst- und Marketingteams aus der gesamten EMEA-Region beteiligt waren.

Cognizant hielt die ehrgeizige Frist ein und schloss ein sehr komplexes Geschäfts- und IT-Änderungsprojekt ab und lieferte erfolgreich eine kundenspezifische Implementierung der Salesforce Sales Cloud an 650 geschulte Vertriebsanwender:innen in 25 EMEA-Ländern, darunter 35 externe Agent:innen.