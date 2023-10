Avant que le grand public ne découvre l'IA générative fin 2022, la capacité à créer de nouvelles choses (analyse concurrentielle, présentation commerciale ou code informatique) était considérée comme une prérogative exclusivement humaine. Aujourd'hui, avec les débuts époustouflants de ChatGPT d'Open AI, toute personne disposant d'un ordinateur peut assister à la création, à une vitesse stupéfiante, de nouveaux contenus et d'idées par des systèmes d'IA générative répondant à une requête (ou prompt en anglais).

À première vue, cela peut sembler menaçant. Mais avec le temps, la promesse de l'IA générative paraîtra plus évidente : plutôt que de remplacer les individus, cette technologie améliorera et augmentera l'intelligence humaine et la prise de décision, en nous rendant plus performants dans ce que nous faisons déjà.

Les entreprises peuvent d'ores et déjà intégrer des outils d'IA générative, de manière sûre et responsable, dans leurs flux de travail. Mais à mesure que l'IA générative sera intégrée aux piles technologiques des entreprises, elle se développera au-delà de la simple automatisation de tâches élémentaires. De nombreux systèmes d'IA générative collaboreront pour orchestrer tous les processus, systèmes et référentiels de connaissances nécessaires à l'exécution d'une série complexe de tâches interdépendantes, allant de la modification du design d'un produit au calcul de vos congés en fonction de votre charge de travail à venir. Et plutôt que d'utiliser des systèmes, applications et données disparates, les collaborateurs utiliseront une interface interactive et conversationnelle unique qui établira toutes les connexions nécessaires.

En bref, l'IA générative changera notre façon de travailler en rassemblant tous les aspects de l'entreprise et en fournissant un point d'accès unifié aux consommateurs comme aux employés. À mesure que l'IA générative évoluera, nos niveaux actuels de productivité paraîtront dépassés et l'innovation, les processus décisionnels et l'organisation en entreprise changeront fondamentalement.

Les risques de l'IA générative sont bien connus. De nombreuses entreprises hésitent pour des raisons de sécurité ou éthiques, ce qui n'est pas sans rappeler les débuts des ordinateurs, d'internet et de l'informatique mobile. Mais comme ces technologies, l'IA générative cessera d'être la cause de disruptions majeures pour devenir un élément essentiel du travail. En observant une vigilance appropriée, une bonne gouvernance et une mise en œuvre progressive, ces nouveaux outils pourront et devraient être déployés en toute sécurité, sans limiter leurs bénéfices en termes d'innovation, d'efficacité et de productivité.

Les dirigeants qui comprennent l'ampleur du phénomène et commencent à déployer l'IA générative, dès aujourd'hui, en toute sécurité, en retireront certainement plus que le simple avantage du précurseur. Les avantages d'une adoption précoce de l'IA générative sont infinis comme ceux de l'IA générative elle-même.