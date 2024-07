Microsoft Copilot

Tirez profit d'une expérience immersive dans Copilot pour Microsoft 365 et identifiez les personas, les processus et les scénarios métiers clés. Un accélérateur de huit semaines nous permet d'évaluer votre licence et votre état de préparation technique, et d'activer Copilot pour 500 utilisateurs maximum. Si votre organisation est prête à se lancer, en à peine quatre semaines, vous pouvez être opérationnels avec notre aide.

Atelier avec les principales parties prenantes​

Identifier entre deux à quatre personas et processus clés à repenser avec Copilot​

Évaluer et corriger l'état de préparation de l'environnement​

Évaluer l'état de préparation à la sécurité​

Déployer Copilot pour les utilisateurs pilotes​

Obtenir les principales conclusions du projet pilote et évaluer la valeur métier