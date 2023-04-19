Services d'infrastructure IT

Gestion des services d'entreprise : à mesure que le volume et le débit des données et des interactions augmentent, les départements et les équipes de votre entreprise doivent être intégrés. La gestion des services et l’intelligence artificielle (IA) doivent être mises en place pour offrir des services fluides et intelligents.

Cognizant peut contribuer à renforcer les points d'intégration à l'échelle de l'ensemble de votre structure. Nous proposons une gestion des services de nouvelle génération et des plateformes spécialement conçues pour les secteurs de la santé, des services financiers et des assurances. Nous proposons également des services d'automatisation et d'IA, d'intégration et de gestion des services (SIAM), de DevOps, et des services de respect des normes en matière de risque/conformité/réglementation.

ServiceNow : profiter pleinement de ServiceNow suppose une approche nouvelle, stratégique et éclairée de la modernisation de l'entreprise. L'approche consultative de Cognizant vous aide à créer des workflows numériques basés sur la puissance et la flexibilité de la plateforme Now®, et à les exécuter à grande échelle dans toute votre organisation.

Notre partenariat et notre collaboration avec ServiceNow nous permettent de continuer à obtenir des résultats fructueux. Grâce à la solution Now Platform®, nous créons des workflows numériques qui transforment les processus et offrent les expériences dont les employés ont besoin et que les clients attendent.