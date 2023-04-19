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Services d'infrastructure IT
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Connectée. Cognitive. Toujours active.

Transformez votre infrastructure pour entrer dans l’ère digitale.
Aujourd'hui, lorsqu'ils utilisent des produits et des services, les clients souhaitent des expériences transparentes, intuitives et personnalisées. L'avènement de l'ère du numérique impose aux entreprises comme la vôtre de se transformer grâce à la technologie pour rester performantes. Votre entreprise doit être en permanence active et votre infrastructure doit anticiper le changement pour agir rapidement et satisfaire les utilisateurs.
Cognizant est à vos côtés pour vous préparer à entrer dans l'ère du digital, avec des services d'infrastructure qui transforment l'image de l'entreprise. Nous pouvons aider la vôtre à maximiser le potentiel de l'automatisation et de centres de données définis par logiciel (SDDC) en proposant des services basés sur un modèle de catalogue aligné sur les besoins métiers.
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Nos offres

Gardez une longueur d'avance

Les demandes des entreprises ne cessent d’évoluer, et votre infrastructure doit aller plus loin pour vous permettre de conserver une longueur d’avance sur la concurrence.  Les services de cloud et d’infrastructure de Cognizant maintiennent la continuité des activités métier, revigorent la productivité de vos collaborateurs, contribuent à l’intégration de vos départements et de vos équipes et assurent l’évolution future de votre entreprise.

Adaptez votre lieu de travail à la nouvelle réalité

WorkNEXT™, la suite de solutions pour les environnements de travail digitaux de Cognizant, offre à vos collaborateurs des expériences personnalisées de manière intégrée, en tout lieu, à tout moment et sur tout appareil. En plus de tirer parti de l'IA, de l'analyse et de l'automatisation, nos solutions vous permettent également de :

  • Favoriser la collaboration à distance grâce aux modèles de travail flexibles
  • Améliorer la productivité des collaborateurs
  • Résoudre plus rapidement les problèmes des collaborateurs
  • Créer des espaces de travail intelligents qui favorisent la créativité, l'innovation et la collaboration
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Développez les expériences à grande échelle

Gestion des services d'entreprise : à mesure que le volume et le débit des données et des interactions augmentent, les départements et les équipes de votre entreprise doivent être intégrés. La gestion des services et l’intelligence artificielle (IA) doivent être mises en place pour offrir des services fluides et intelligents.

Cognizant peut contribuer à renforcer les points d'intégration à l'échelle de l'ensemble de votre structure. Nous proposons une gestion des services de nouvelle génération et des plateformes spécialement conçues pour les secteurs de la santé, des services financiers et des assurances. Nous proposons également des services d'automatisation et d'IA, d'intégration et de gestion des services (SIAM), de DevOps, et des services de respect des normes en matière de risque/conformité/réglementation.

ServiceNow : profiter pleinement de ServiceNow suppose une approche nouvelle, stratégique et éclairée de la modernisation de l'entreprise. L'approche consultative de Cognizant vous aide à créer des workflows numériques basés sur la puissance et la flexibilité de la plateforme Now®, et à les exécuter à grande échelle dans toute votre organisation.

Notre partenariat et notre collaboration avec ServiceNow nous permettent de continuer à obtenir des résultats fructueux. Grâce à la solution Now Platform®, nous créons des workflows numériques qui transforment les processus et offrent les expériences dont les employés ont besoin et que les clients attendent.

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Intégrez le numérique

Services Edge : alors qu'en périphérie du réseau interne, les utilisateurs ne cessent de produire, traiter et consommer toujours plus de données en temps réel, les entreprises les plus performantes construisent des services d'infrastructure « edge-to-core » en adoptant une vision orientée de l'extérieur vers l'intérieur. Les services Edge de Cognizant offrent des solutions gérées d'informatique en périphérie, ainsi que des solutions, des plateformes et des services gérés de traitement local/central des données, assortis de variantes spécifiques selon les secteurs d'activité et les besoins d'extension.

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Cloud hybride : l’offre Hybrid Cloud de Cognizant fournit un portefeuille complet de services de conception, création, migration et gestion dans des environnements cloud publics et privés. Elle établit le fondement des opérations adaptées au digital en transformant l’infrastructure informatique héritée en modèle d’exécution en tant que service évolutif. Elle vous permet également de choisir l’option qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.

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Points de vue

LIVRE BLANC

Montée de la visualisation alternative : des solutions de modernisation via un cloud hybride rentable

Découvrez une architecture cloud hybride moderne qui minimise la dépendance technologique à travers une approche indépendante des hyperviseurs. Les solutions diversifiées façonnées par les besoins changeants des clients, les défis de migration et les clouds publics alternatifs émergents constituent des guides de référence pour les entreprises.

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Un paysage digital de dunes bleues constellées de points blancs

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Comment une plateforme intégrée de gestion du cloud réduit les coûts tout en augmentant l'agilité

Grâce à un écran unique pour la gestion multicloud, les entreprises peuvent accroître leur productivité, diminuer le coût total de possession des outils de gestion du cloud et réduire les cycles de mise à jour de plusieurs semaines à une heure seulement. 

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AWS Cloud Migration : comment la modernisation accélère la création de valeur

La migration vers le cloud étant bien engagée, les entreprises se lancent dans des efforts de modernisation à grande échelle pour améliorer la rapidité et la rentabilité de la prestation de services informatiques, stimuler l'innovation commerciale et faire vivre de nouvelles expériences aux clients.

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Six impératifs en matière d'architecture de données et de gouvernance d'infrastructure informatique pour les banques multinationales

Les établissements bancaires et de services financiers exerçant leurs activités dans plusieurs pays et gérant des programmes de transformation digitale peuvent s’appuyer sur les principes du BCBS 239 pour normaliser et stabiliser leur infrastructure informatique et les processus d’architecture de données associés afin de retirer de la valeur de leurs activités digitales partout où ils sont implantés.

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image floue et abstraite de bâtiments

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Comment l'application d'une infrastructure définie par l'IA peut stimuler les opérations des centres de données

Une infrastructure basée sur l'intelligence artificielle, qui utilise les données disponibles dans le centre de données pour optimiser et automatiser les opérations de l'infrastructure, peut améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des services offerts aux entreprises.

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femme manipulant plusieurs données

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La transition vers un cloud hybride offre un plus grand choix opérationnel et une meilleure agilité

Cognizant contribue à la continuité des activités des entreprises en offrant des expériences personnalisées grâce à des infrastructures et des services numériques puissants. En savoir plus.

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Image abstraite de nuages

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10 points essentiels sur les infrastructures numériques

Le digital n'a jamais joué un rôle aussi déterminant pour augmenter le chiffre d'affaires et rester compétitif sur le marché ; les infrastructures sous-jacentes doivent être aussi efficaces que possible pour que le digital réalise son véritable potentiel. En privilégiant la modernisation et la simplification des technologies de base, les organisations peuvent accélérer leur entrée dans l'ère du numérique.

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deux personnes travaillant ensemble

Nos partenaires

Grâce à nos partenariats et alliances stratégiques avec les plus grands acteurs du marché, nous pouvons vous offrir à nos clients des services et des solutions globales et intégrées. Nos alliances stratégiques avec les plus grandes entreprises mondiales nous permettent de proposer des solutions complètes à tous vos problèmes métier et IT.

Pleins feux sur les partenaires

Cognizant est partenaire privilégié en matière de conseil et revendeur des solutions Amazon Web Services (AWS) qui propose une plateforme d'infrastructure fiable, évolutive et à faible coût dans le cloud.

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