Échantillon : 2 000 dirigeants d'entreprise

Source : étude d'Economist Impact 2022

Figure 3

Du défi à l'opportunité

Le défi à venir est considérable, mais la prise de conscience massive de toutes les parties prenantes et le partage progressif de critères ESG permettent aux entreprises de développer des actions concrètes. Actions encouragées par la réglementation environnementale qui incite à la transformation de chaînes de valeur complètes et des modèles opérationnels pour la plupart des secteurs d’activité.

Par exemple, les industriels exploitent de plus en plus la technologie pour mieux mesurer, prévoir et réduire l'utilisation des matériaux afin de diminuer la production de déchets et les émissions de carbone. Certains ont adopté la blockchain pour améliorer la transparence, la traçabilité et la coordination de leur supply chain.

De toute évidence, la stratégie ESG passera bientôt d'une exigence de conformité à une exigence d’innovation alors que les entreprises s'efforcent de devenir celles auxquelles les consommateurs veulent avoir affaire.

Favoriser les actions concrètes

Il n'y a pas de solution miracle en matière d'ESG, mais la seule erreur est de ne rien faire, surtout lorsque l'on se targue du contraire. Une culture de mesure, de transparence et d'intégration de l'ESG dans la stratégie d'entreprise est la première étape pour s'assurer d'être prêt pour l'avenir. Pour passer de la conformité ESG à l'opportunité ESG, voici 5 priorités :

1) Mesurer votre impact actuel. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas mesurer : il existe des outils, technologies et méthodologies solides pouvant être intégrés dans les flux de travail de l'entreprise pour constituer un ensemble de données riches sur les marqueurs ESG clés. La technologie de gestion du capital humain (HCM), par exemple, contribue à vous fournir des statistiques détaillées sur l’ensemble de vos collaborateurs afin de mieux visualiser la situation actuelle et à venir. Ces données peuvent être intégrées à des tableaux de bord pour étayer une approche globale.

2) Trouver le bon niveau de transparence. Ce qui n'est pas visible ne peut pas être modifié. Les données liées à la durabilité d'un processus particulier ou à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes devraient être mises à disposition des employés et du marché. Une information plus fine peut être partagée sur l'intranet de l'entreprise afin que les employés puissent mesurer leur impact individuel. Un reporting périodique à destination du public peut renforcer la confiance des consommateurs.

3) Adopter une vision globale en mettant l'ESG au cœur de votre stratégie. L'ESG englobe trois sujets importants qui sont à la fois vastes et parfois difficiles à appréhender. Il est facile d'en privilégier un et de prétendre que l'on a rempli ses obligations en matière d'ESG. Tesla a récemment été retirée de l'indice ESG SP 500 parce que les problèmes liés à sa culture d'entreprise et à sa responsabilité sociale ont été suffisamment négatifs pour contrebalancer ses excellentes références en matière de durabilité. Aussi vaste soit-il, assurez-vous que chaque critère est mesuré et remis en question par un expert.

4) Éviter les silos : l'ESG représente une opportunité à l'échelle de l'entreprise. Les entreprises consacrent souvent beaucoup de temps et de ressources à mettre en place des groupes et équipes pour relever leurs défis stratégiques. Cependant, une approche différente est indispensable pour s'attaquer à un enjeu aussi considérable que l'ESG. L'objectif est d'intégrer les actions ESG à toutes activités de l'entreprise afin que toutes les parties prenantes puissent prendre conscience de l'importance de leurs contributions.

5) Mesurer votre succès différemment. Les indicateurs de ROI financier à court terme ne tiennent pas compte de la sensibilisation croissante au climat, des attentes en matière de diversité ou du risque que représente l'inaction. Le développement durable et la diversité sont des questions à plus long terme, et leurs impacts doivent être évalués sur une période plus longue. La valeur est moins facile à mesurer, mais pas moins importante, lorsqu'il s'agit de rester assurable, d'éviter les amendes pour non-respect des réglementations, de veiller à ce que les chaînes logistiques ne soient pas perturbées par une catastrophe environnementale ou de conserver une image de marque positive auprès des futurs clients et collaborateurs.

Les points de vue et les avis exprimés dans ce rapport sont ceux de Cognizant et ne reflètent pas nécessairement les opinions et les politiques d’Economist Impact. Les données présentées sont issues d’une étude d’Economist Impact, commanditée par Cognizant et menée au début de l’année 2022.