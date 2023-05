Avoir un impact grâce au développement durable Les attentes des parties prenantes n'ont jamais été aussi élevées en matière d'initiatives ESG. Elles comptent sur les leaders pour relever les défis mondiaux. Lorsque les entreprises font de la durabilité une priorité, elles peuvent rehausser leur réputation et renforcer leur avantage concurrentiel. Alliant expertise sectorielle spécifique et dernières technologies numériques, Cognizant vous aide à réduire vos émissions et à diminuer de manière significative l'impact environnemental de votre organisation tout au long de la chaîne de valeur circulaire (réutilisation/réduction/recyclage). Nos équipes vous permettent de vous préparer au changement climatique et à la décarbonation, de mesurer les émissions et d'atteindre et dépasser vos objectifs de durabilité. Nos services comprennent l'élaboration d'une stratégie et d'une feuille de route, l'analyse comparative, la définition d'objectifs, l'usage des données et de l'analytique comme fondement des indicateurs clés de performance. Nous nous appuyons sur des objectifs scientifiques, des services numériques, la mise en œuvre de projets, la gestion du changement et la formation.