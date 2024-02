Unser neuer Bericht gibt einen Einblick in die Art und Weise, wie generative KI Aufgaben orchestrieren, neue Ideen anregen, die Entscheidungsfindung schärfen und den Arbeitsplatz mit einem gemeinsamen Einstiegspunkt für unsere Arbeitsweise vereinheitlichen wird.

Inmitten der vielen Meinungen zur generativen KI schwingt eine Wahrheit mit: Die Geschäftswelt steht vor einem seismischen Wandel.

Doch trotz des aufsehenerregenden Einstiegs der generativen KI, gefolgt von sich schnell entwickelnden Modellen und einer rasanten Entwicklung von unterstützenden Tools und Systemen, wird die Entwicklung der Technologie in Unternehmen nicht in einer einfachen geraden Linie verlaufen. Stellen Sie sich stattdessen ein Zusammenspiel von stetigen, aber miteinander verbundenen Fortschritten vor, die alle ineinandergreifen und die Zukunft des Geschäfts bilden.

Wir sind davon überzeugt, dass diese bahnbrechende Technologie die Unternehmen auf bekannte Ziele wie höhere Effizienz und Produktivität lenken wird. Aber sie wird Unternehmen auch in weniger bewährte Richtungen lenken - hin zu mehr Innovation, einer schärferen Entscheidungsfindung und, was vielleicht am wichtigsten ist, einer stärkeren Vereinheitlichung des gesamten Unternehmens.

In unserem neuen Bericht haben wir unsere Gedanken darüber zusammengefasst, wie die nächsten Monate und Jahre der generativen KI aussehen werden. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Sie wird ein neues Maß an Innovation ermöglichen. Generative KI bietet eine nie dagewesene Flexibilität, da sie nicht von strengen Systemanforderungen abhängig ist und unstrukturierte Daten verarbeiten kann. In diesem Umfeld werden Produktivitätsgewinne durch Innovation entstehen, nicht nur dadurch, dass dieselben Dinge schneller erledigt werden.

Unternehmen werden sie nutzen, um sich durch intelligente Entscheidungen zu differenzieren. Sobald ein Unternehmen KI in seine Geschäftssysteme integriert und ein einheitliches Backend für den Datenzugriff einrichtet, wird es strategische Entscheidungsprozesse erheblich beschleunigen und schärfen.

Alte Geschäftssilos werden verschwinden. Generative KI-Agenten werden viele der Aufgaben von Geschäftsfunktionen wie Marketing, Recht, Beschaffung, Betrieb, F&E und Vertrieb miteinander verbinden. Um von dieser Vereinheitlichung zu profitieren, müssen Unternehmen überdenken, ob traditionelle, siloartige Konfigurationen noch funktionieren.

Unternehmen müssen ihre Risiken im Bereich KI reduzieren. Das Verständnis der potenziellen Probleme der Technologie ist der Schlüssel zum erfolgreichen Navigieren in diesem neuen Bereich.

Unser Bericht soll Führungskräften helfen, das Ausmaß der Entwicklung zu verstehen und generative KI schon heute sicher einzusetzen. Zu diesem Zweck haben wir auch fünf Tipps für einen erfolgreichen Einsatz zusammengestellt. Schließlich sind die potenziellen Gewinne für eine Vorreiterrolle bei der Einführung von generativer KI so grenzenlos wie die Möglichkeiten der Technologie selbst.

Einen tieferen Einblick in unsere Erkenntnisse über generative KI erhalten Sie in unserem Bericht "Gen AI und die Zukunft der Arbeit: Was Unternehmen wissen müssen".