Grenzenlose Innovation

Traditionell sind Produktivitäts­steigerungen auf die Prozess­automatisierung zurück­zuführen. Mit Gen KI werden die Gewinne auch durch Innovationen erzielt, da diese neue Technologie nicht nur die Fähigkeit des Menschen zum Erschaffen und Gestalten, sondern auch zum Denken steigert. Durch die Nutzung großer Sprachmodelle können Gen KI Assistent:innen beispielsweise Bücher und Forschungsarbeiten zusammenfassen, destillieren und vergleichen und so das Angebot an intellektuellem „Rohmaterial“ erheblich erhöhen, das neue Ideen antreibt – neue Ideen, die von jedem, der dazu in der Lage ist, in wertvolle Realitäten umgesetzt werden können. Formulieren Sie diese Ideen durch Aufforderungen und Gespräche mit ihrer unermüdlichen, immer interessierten Gen KI Assistent:innen.

Bei Innovationen haben wir es heute oft mit starren Systemen zu tun. Wir müssen unsere Ideen und Produkte so gestalten, dass sie in die bestehende Technologielandschaft passen, mit ihren veralteten Systemen, die oft keine bahn­brechenden Innovationen unterstützen. In vielen Fällen müssen wir uns mehr auf das technisch Mögliche konzentrieren, auf das, was wir tun können, als auf das, was unsere Ziele wirklich erfüllen würde.

Gen AI überwindet diese vielen technologischen Einschränkungen. Es bietet eine noch nie dagewesene Flexibilität, da es nicht von strengen Systemanforderungen abhängig ist und unstrukturierte Daten verarbeiten kann. In diesem Umfeld werden Produktivitäts­steigerungen aus Innovationen resultieren und nicht nur dadurch, dass dieselben Dinge durch Automatisierung schneller erledigt werden.

Die Flexibilität der Gen KI ist bereits offensichtlich. Das CAMEL-Projekt verfügt beispielsweise über KI Agent:innen mehrerer Generationen, die unterschiedliche Rollen übernehmen, um ein Problem anzugehen, als ob Sie eine Mini-Denkfabrik zusammengebracht hätten, zu der eine Mikrobiologin und eine Quantenphysikerin gehören, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Letztlich verspricht die generative KI ein Katalysator und kein Ersatz für die menschliche Kreativität zu sein. Durch die effektive Extraktion und Nutzung von KI-generierten Erkenntnissen können Einzelpersonen Strategien verfeinern und umsetzen, die ihr eigenes innovatives Denken maximieren und so die Grenzen der menschlichen Kreativität erweitern.