Services de données d'entraînement d'IA
Services de données d'entraînement d'IA Cognizant® : transformation de données multimodales brutes en composantes de modèles

Le succès des entreprises au niveau de l'IA dépend des données. Même les meilleurs algorithmes d'apprentissage automatique déçoivent s'ils ne s'appuient pas sur des données d'entraînement intègres et pertinentes.

Depuis des années, Cognizant accompagne des dirigeants digital natives dans l'entraînement de certains des modèles d'IA les plus avancés au monde. En collaboration avec des pionniers de la technologie, de la santé, de l'automobile, des médias et du commerce de détail, nos spécialistes ont évalué, annoté et vérifié des milliards de points de données et des millions d'étiquettes de données dans toutes les modalités majeures (notamment discursive, l'imagerie 2D/3D, la vidéo et le LiDAR, souvent enrichies par des métadonnées géospatiales pour une précision supérieure).

Nos services de données d'entraînement de l'IA permettent aux clients du Global 2000 de bâtir, d'ajuster, de valider et de déployer efficacement des modèles d'IA professionnelle à grande échelle grâce à une approche technologiques et axée sur l'humain (HITL).

Nos services

Contenu

Étiquetage multimodal (texte, image, audio, vidéo, 3D, LiDAR) ; fusion de capteurs et enrichissement géospatial ; évaluation qualité multicouche avec vérification assistée par l'apprentissage automatique ;

Cas clients

Données haute précision prêtes pour l'entraînement ou l'ajustement ;

Contenu

Ensembles d'ajustement supervisé (SFT), apprentissage de renforcement basé sur le retour d'expérience humain (RLHF) , données d'adversité/d'équipe rouge ;

Cas clients

Alignement des modèles sur la langue du domaine, le ton de la marque et les exigences de sécurité.

Contenu

Données de contexte de solution agentique ; évaluations comparatives, classements et rapports par LLM ; déploiement de cloud privé virtuel avec lignage complet ;

Cas clients

Suivi transparent des performances et conformité règlementaire ;

Modèles d'engagement

Services sourcés de bout en bout pour les programmes stratégiques ;

Exécution de services de données à la carte pour des tâches définies ;

Conseil et habilitation pour l'optimisation des équipes internes.

Coup d'œil sur les avantages


Précision augmentée des modèles

Les données de domaines spécifiques et le RLHF font correspondre les résultats au contexte métier.


Accélération de la mise en marché

Le processus d'étiquetage optimisé et l'expertise HITL raccourcissent le cycle de vie du développement IA.


Réduction des risques

L'assurance qualité humaine, les vérifications par consensus et les tests d'adversité aident à faire face aux règles émergentes des risques liés à l'IA.


Réduction des coûts

La mise à l'échelle gérée est plus efficace que les opérations ponctuelles en interne.

Pourquoi Cognizant

Un palmarès à grande échelle

Avec des milliards de points de données et des millions d'étiquettes vérifiés sur des modalités comme le discours, l'imagerie, la vidéo, le LiDAR et le texte.

Une expérience sectorielle approfondie

Finance, santé, automobile et bien plus, avec un niveau de précision ontologique.

Excellence opérationnelle

Des décennies d'expertise en données et IA, d'expérience de gestion de l'ingénierie des processus et de la main-d'œuvre appliquées aux opérations de données.

Intégration technologique indépendante des fournisseurs

Plateformes finement adaptées, sans verrouillage

Publications

Cartographier l'avenir dans un monde sans conducteur

La cartographie haute définition est un facteur indispensable à la création d'un monde de véhicules autonomes sans conducteur. L'autre étape cruciale consiste à entraîner les algorithmes de ces véhicules avec les cartes ultradétaillées ainsi obtenues.

En savoir plus
Une IA affiche des informations sur les voitures circulant sur une autoroute.
Comment l'IA générative changera à jamais l'ingénierie des données

Les ingénieurs de données sont à l'IA générative ce que les codeurs sont aux logiciels. Leur avenir repose sur l'exploitation de la puissance de cette technologie transformatrice.

En savoir plus
Une caméra IA focalisée sur les gens qui marchent dans une rue.

Cognizant lance les services de données d'entraînement d'IA pour accélérer le développement des modèles d'IA à l'échelle de l'entreprise.

Lire le communiqué

« Alors que les entreprises cherchent à développer des applications optimisées par l'IA et à mettre en œuvre des IA génératives et agentiques, leurs besoins en données d'entraînement de meilleure qualité augmente rapidement. Les services de données d'entraînement d'IA de Cognizant proposent des données diversifiées et de qualité supérieure qui accélèrent la création de modèle d'IA, améliorent la précision des modèles et accompagnent la conformité aux régulations. Cette solution est essentielle pour les entreprises visant à exploiter le plein potentiel de l'IA et à garder une longueur d'avance sur la concurrence. »

Anil Vijayan, Partner at Everest Group

Parés à faire évoluer vos modèles d'IA sur une infrastructure de données professionnelle fiable ?

Contactez-nous pour découvrir comment Cognizant peut vous aider à concevoir, ajuster, valider et déployer plus rapidement de meilleurs modèles d'IA.

