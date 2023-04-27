Services de données d'entraînement d'IA Cognizant® : transformation de données multimodales brutes en composantes de modèles

Le succès des entreprises au niveau de l'IA dépend des données. Même les meilleurs algorithmes d'apprentissage automatique déçoivent s'ils ne s'appuient pas sur des données d'entraînement intègres et pertinentes.

Depuis des années, Cognizant accompagne des dirigeants digital natives dans l'entraînement de certains des modèles d'IA les plus avancés au monde. En collaboration avec des pionniers de la technologie, de la santé, de l'automobile, des médias et du commerce de détail, nos spécialistes ont évalué, annoté et vérifié des milliards de points de données et des millions d'étiquettes de données dans toutes les modalités majeures (notamment discursive, l'imagerie 2D/3D, la vidéo et le LiDAR, souvent enrichies par des métadonnées géospatiales pour une précision supérieure).

Nos services de données d'entraînement de l'IA permettent aux clients du Global 2000 de bâtir, d'ajuster, de valider et de déployer efficacement des modèles d'IA professionnelle à grande échelle grâce à une approche technologiques et axée sur l'humain (HITL).