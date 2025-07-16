Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Tech Talks: Entwicklung wirkungsvoller KI
Mit KI zu besseren Ergebnissen

Tech Talks sind eine Reihe dynamischer Gespräche zwischen Tech-Visionären von Cognizant und dem Aston Martin Aramco Formula One-Team, moderiert von Sky Sports-Kommentatorin Rachel Brookes. In diesen Gesprächsrunden diskutieren unsere Führungskräfte darüber, wie KI alles verändert, vom Marketing bis zum Konzept der Digital Twins, und schaffen so einen dynamischen Austausch, bei dem die branchenführende KI-Expertise von Cognizant auf die datengestützte Performance-Kultur von Aston Martin Aramco trifft.

Jenseits der Ziellinie: Wie KI alles verändert

Erfahren Sie, welche Rolle KI bei der Transformation der Formel 1 spielt – sie steigert die Produktivität, verbessert Systeme und ermöglicht schnelle Innovationen durch Vertrauen und durch die Zusammenarbeit von Mensch und Agent.

Von der Kampagne zum Kontext: Wie KI das Marketing transformiert

KI vollzieht einen Marketing-Wandel hin zu personalisierten, datengesteuerten Erfahrungen und ebnet den Weg für Experimente in kleinem Maßstab, um die neuen Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen.

Der KI-Tech-Stack: Experimentier­möglichkeiten

Erfahren Sie, wie der Aufbau flexibler, KI-gestützter Tech-Stacks schnelle Experimente unterstützt, riesige Datenmengen verwaltet und schnelle, fundierte Entscheidungen in wettbewerbsintensiven Umgebungen ermöglicht.

Mehr als Engineering: Wie KI Digital Twins demokratisiert

Erfahren Sie, wie Digital Twins Branchen verändern – von der Optimierung der F1-Leistung bis hin zur Simulation menschlicher Herzen – indem sie den Zugang demokratisieren und intelligente, schnelle Entscheidungen ermöglichen.

Von der Automatisierung bis zur Augmentation: Wie KI die Belegschaft neu definiert

KI verändert Unternehmen grundlegend – weg von der Automatisierung hin zu einer strategischen Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI, die kritisches Denken, Experimentierfreudigkeit und globale Teamarbeit fördert, um die Effizienz zu steigern.

Vordenker:innenrolle

So gelingt die Einführung von KI

Unsere neueste Studie hebt das große Engagement von Führungskräften für generative KI hervor, zeigt aber auch Lücken bei der Bereitschaft der Unternehmen auf. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen diese Lücken schließen und sich auf die nächste KI-Welle vorbereiten können.

Sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten, Ihren Fortschritt mit unserer Hilfe strategisch zu beschleunigen.

