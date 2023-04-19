Adaptez votre vision IA à la réalité d'entreprise. L'usine IA de Cognizant est l'écosystème d'entreprise conçu pour alimenter l'intégralité du cycle de vie de l'IA, du projet jusqu'à la production à l'échelle pilotée. Élément fondateur de notre stratégie axée sur l'IA, elle aide les entreprises à produire des résultats IA rentables, évolutifs et sécurisés. Basée sur l'usine IA Dell avec NVIDIA, cette plateforme associe l'infrastructure IA validée de Dell, les puces graphiques NVIDIA et ses logiciels IA d'entreprise pour former une pile unifiée de bout en bout capable de prendre en charge de manière fluide les environnements sur site, privés, publics et hybrides. Qu'il s'agisse d'agents intelligents, d'ajustement de LLM ou de modernisation des plateformes existantes, l'usine IA permet aux entreprises de passer en toute confiance de l'expérimentation aux effets concrets.