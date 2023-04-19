La dimension main-d'œuvre de l'écart de vitesse de l'IA

Les entreprises investissent massivement dans l'IA, mais nombre d'entre elles négligent le facteur central de la production de résultats : une main-d'œuvre capable de l'adopter efficacement et à grande échelle.

Nos récentes recherches révèlent que l'IA redéfinit 93 % des emplois, mais la plupart des entreprises investissent seulement 0,2 % de leur chiffre d'affaires dans la préparation de la main-d'œuvre. De plus, 60 % des entreprises déclarent que leurs programmes de formation et de développement ne peuvent suivre le rythme de transformation des métiers par l'IA. Il en résulte un écart de vitesse selon lequel la différence entre les capacités de l'IA et la capacité d'absorption, d'adoption et de prestation de l'équipement professionnel ne cesse de grandir.