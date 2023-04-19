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IA physique
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Rendez votre entreprise physique sensible au contexte

La majeure partie de la valeur de l'entreprise se gagne ou se perd dans le monde réel, qu'il s'agisse d'appareils, de réseaux, de parcs, de magasins, de laboratoires ou de services de terrain. Cognizant aide à rendre ces environnements sensibles au contexte et réactifs en intégrant l'intelligence à la périphérie afin que les systèmes puissent percevoir les conditions, interpréter les éléments pertinents et agir en temps réel.
Il s'agit là du fondement de l'IA physique : la mise au point d'une intelligence qui fonctionne dans les conditions du mode réel.
Nous fournissons la pile intégrale : ingénierie des appareils et embarquée, plateformes edge-to-cloud, intégration IoT/OT, ingénierie + IA des données, contrôles de sécurité et processus d'exécution/opération. Ainsi, vous pouvez transformer les signaux en actes décisifs. 

Ce qui change lorsque l'IA investit le monde matériel

La sécurité et la confiance deviennent des exigences et non d'agréables à-côtés.
Icône sécurité et confiance
La latence, la fiabilité et la règlementation conditionnent toutes les décisions de conception.
Icône latence et fiabilité
La complexité passe des modèles aux systèmes : matériel, logiciel, opérations et cycle de vie.
Icône complexité
IA physique : l'intelligence d'ingénierie dans le monde réel

Nous vous proposons une exploration transversale des méthodes par lesquelles les entreprises passent de l'expérimentation à l'impact opérationnel au niveau de l'IA. Découvrez également sous quelles conditions l'intelligence fonctionne dans les environnements physiques.

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Un atelier digitalisé avec des robots
IA physique : de l'information à l'acte

L'IA physique représente un point de bascule après lequel l'intelligence doit fonctionner de manière fiable et sécurisée dans le monde réel. Dans cette perspective de leadership, Vibha Rustagi explique pourquoi la mise à l'échelle n'est plus pertinente ainsi que la discipline d'ingénierie nécessaire pour concevoir des systèmes IA physiques de production.

Nos solutions

Lorsque l'IA physique apparaît dans notre portfolio d'IoT et d'ingénierie, nous aidons les entreprises à basculer de l'ambition IA vers l'impact opérationnel tout au long du cycle de vie, de la conception à la construction, à la connexion, l'exploitation et la mise à l'échelle.

Neuro® Edge

Alimentez l'intégralité de la chaîne de valeur d'IA périphérique, qu'il s'agisse des puces, des appareils, des applications ou des solutions professionnelles. Ainsi, l'IA peut agir rapidement, avec résilience et de manière fiable en des lieux où la connectivité est limitée et qui exigent des décisions immédiates.

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Produits intelligents

Mettez au point la prochaine génération de produits connectés, sécurisés et définis par logiciel tout au long du cycle de vie. Accélérez ainsi l'innovation, améliorez les expériences utilisateur et favorisez l'évolution ainsi que l'adaptabilité des produits.

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Opérations intelligentes

Modernisez des opérations complexes à tous les niveaux à l'aide de l'IA, de l'IoT et de l'automatisation. Optimisez les performances des actifs, réduisez les coûts, renforcez la résilience et favorisez les décisions intelligentes à grande échelle.

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Automobile et mobilité intelligentes

Favorisez la mobilité connectée définie par logiciel en constante évolution. Aidez les véhicules à se lancer plus rapidement, à fonctionner de manière plus sûre et à s'adapter sur le long terme dans des environnements réglementés de sécurité critique.

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Services de terrain intelligents

Transformez l'intelligence en acte sur le terrain. Améliorez les temps de réponse, la productivité de la main-d'œuvre et la fiabilité des services, à des niveaux où la latence, la sécurité et les conditions réelles comptent le plus.

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Solutions SIG d'entreprise et géospatiales

Ajoutez de l'intelligence spatiale à des réseaux physiques complexes. Encouragez une meilleure planification, plus de réactivité et une optimisation plus efficace dans les secteurs à haute densité en infrastructures.

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Durabilité

Convertissez les ambitions de durabilité en réalité opérationnelle via des stratégies basées sur l'IA. Réduisez les émissions, optimisez l'efficacité des ressources et favorisez des opérations circulaires plus résilientes.

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Témoignages client : les effets sur le monde réel

INDUSTRIE

Plus de 400 millions de dollars de valeur modelés avec l'efficacité globale des équipements en temps réel

INDUSTRIE

Plus de 400 millions de dollars de valeur modelés avec l'efficacité globale des équipements en temps réel

Nous avons aidé une entreprise de manufacture aérospatiale à automatiser le suivi de l'efficacité globale des équipements dans le cadre des opérations internationales. La solution a permis de détecter un écart de plus de 10 % d'efficacité et de projeter l'économie de 16 millions de dollars de dépenses d'exploitation sur trois ans.

Vue rapprochée d'un ventilateur

SEMI-CONDUCTEURS

Augmentation de 30 à 35 % de l'accélération des plateformes de véhicules définies par logiciel

SEMI-CONDUCTEURS

Augmentation de 30 à 35 % de l'accélération des plateformes de véhicules définies par logiciel

Nous avons accompagné un fabricant international de semi-conducteurs dans l'accélération de ses plateformes de services connectés en stimulant la réduction des coûts et en adaptant l'innovation sur plus d'un million de véhicules.

Circuit imprimé

INDUSTRIE

Modélisation d'usine 6 fois plus rapide grâce aux simulations en temps réel

INDUSTRIE

Modélisation d'usine 6 fois plus rapide grâce aux simulations en temps réel

Nous avons assisté un fabricant de solutions de climatisation dans la modernisation de ses simulations d'usine avec NVIDIA Omniverse. Nous avons ainsi créé les conditions d'une évolutivité facteur 10 et la mise en œuvre de l'automatisation sur 44 sites.

Vue aérienne d'une unité de production
NOS PARTENAIRES ET ACQUISITIONS

Connectés par un écosystème technologique d'envergure mondiale

Notre portefeuille étendu IoT et ingénierie (fort d'un partenariat stratégique international et d'acquisitions ciblées) nous confère une expertise approfondie des domaines concernés, des capacités différentiées, des accélérateurs éprouvés et une évolutivité cross-sectorielle qui stimule la production de résultats.

Ces points forts combinés englobent la conception de produits, l'ingénierie automobile, l'automatisation industrielle, l'intelligence géospatiale ainsi que les solutions du cloud vers la périphérie. Ils couvrent ainsi les système embarqués, l'IA et les plateformes de cycle de vie produit. Ensemble, ils permettent à nos clients d'innover plus vite, de rationaliser le développement, de surmonter des défis complexes d'ingénierie et de procéder à leur mise à l'échelle.

Partenariats
Acquisitions
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logo Mobica
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logo TQS Data Intelligence
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À la une

Belcan renforce nos capacités d'ingénierie pour l'aérospatiale, la défense et la fabrication avancée. L'héritage de Belcan en matière d'innovation, son leadership approfondi dans son domaine et la fiabilité de ses prestations nous permettent de prendre en charge rapidement et en confiance des programmes d'ingénierie haute intégrité et axés sur la précision pour des secteurs stratégiques.

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« Si vous souhaitez de l'ingénierie moderne pour votre entreprise, contactez Cognizant. »

Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA 

logo NVIDIA

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Appareils, réseaux, services de terrain : le contexte change tout. Nous vous aidons à intégrer une intelligence en temps réel dans vos opérations physiques, de manière sécurisée et à grande échelle. Demandez une démonstration à nos experts.

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