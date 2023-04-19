IA physique
La majeure partie de la valeur de l'entreprise se gagne ou se perd dans le monde réel, qu'il s'agisse d'appareils, de réseaux, de parcs, de magasins, de laboratoires ou de services de terrain. Cognizant aide à rendre ces environnements sensibles au contexte et réactifs en intégrant l'intelligence à la périphérie afin que les systèmes puissent percevoir les conditions, interpréter les éléments pertinents et agir en temps réel.
Il s'agit là du fondement de l'IA physique : la mise au point d'une intelligence qui fonctionne dans les conditions du mode réel.
Nous fournissons la pile intégrale : ingénierie des appareils et embarquée, plateformes edge-to-cloud, intégration IoT/OT, ingénierie + IA des données, contrôles de sécurité et processus d'exécution/opération. Ainsi, vous pouvez transformer les signaux en actes décisifs.
Ce qui change lorsque l'IA investit le monde matériel
Nos solutions
Lorsque l'IA physique apparaît dans notre portfolio d'IoT et d'ingénierie, nous aidons les entreprises à basculer de l'ambition IA vers l'impact opérationnel tout au long du cycle de vie, de la conception à la construction, à la connexion, l'exploitation et la mise à l'échelle.
Témoignages client : les effets sur le monde réel
NOS PARTENAIRES ET ACQUISITIONS
Connectés par un écosystème technologique d'envergure mondiale
Notre portefeuille étendu IoT et ingénierie (fort d'un partenariat stratégique international et d'acquisitions ciblées) nous confère une expertise approfondie des domaines concernés, des capacités différentiées, des accélérateurs éprouvés et une évolutivité cross-sectorielle qui stimule la production de résultats.
Ces points forts combinés englobent la conception de produits, l'ingénierie automobile, l'automatisation industrielle, l'intelligence géospatiale ainsi que les solutions du cloud vers la périphérie. Ils couvrent ainsi les système embarqués, l'IA et les plateformes de cycle de vie produit. Ensemble, ils permettent à nos clients d'innover plus vite, de rationaliser le développement, de surmonter des défis complexes d'ingénierie et de procéder à leur mise à l'échelle.
Partenariats
Acquisitions
Leadership reconnu sur le marché
Points de vue
Poursuivre la discussion
Appareils, réseaux, services de terrain : le contexte change tout. Nous vous aidons à intégrer une intelligence en temps réel dans vos opérations physiques, de manière sécurisée et à grande échelle. Demandez une démonstration à nos experts.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.