La majeure partie de la valeur de l'entreprise se gagne ou se perd dans le monde réel, qu'il s'agisse d'appareils, de réseaux, de parcs, de magasins, de laboratoires ou de services de terrain. Cognizant aide à rendre ces environnements sensibles au contexte et réactifs en intégrant l'intelligence à la périphérie afin que les systèmes puissent percevoir les conditions, interpréter les éléments pertinents et agir en temps réel. Il s'agit là du fondement de l'IA physique : la mise au point d'une intelligence qui fonctionne dans les conditions du mode réel. Nous fournissons la pile intégrale : ingénierie des appareils et embarquée, plateformes edge-to-cloud, intégration IoT/OT, ingénierie + IA des données, contrôles de sécurité et processus d'exécution/opération. Ainsi, vous pouvez transformer les signaux en actes décisifs.