Cognizant a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme Leader dans l'Avasant’s Life Sciences Digital Services 2026 RadarView™. Cette position reflète la profondeur des compétences de Cognizant sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie ainsi que ses investissements continus dans l'AI, l'advanced engineering et les partenariats écosystémiques qui permettent aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux d'accélérer l'innovation, de la recherche jusqu'au patient. En tant qu'AI builder, Cognizant aide ses clients à transformer leur ambition AI en valeur ajoutée pour l'entreprise grâce à des solutions full-stack conçues pour les besoins spécifiques de l'industrie.