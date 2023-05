Intelligenz, Analysen und Entscheidungsfindung am Netzwerkrand Das aktuelle Geschäftstempo und die Datenexplosion machen ein Computing näher an der Datenquelle erforderlich, um schneller zu praktisch verwendbaren Entscheidungen zu gelangen. Edge-Computing erlaubt Endbenutzern beinahe Echtzeitzugriff auf rechenintensive, latenzempfindliche Anwendungen, um Entscheidungen ebenso schnell treffen zu können. Im IoT-Zeitalter erzeugt fast jedes vernetzte und instrumentierte Gerät riesige Datenmengen. Die Cloud ermöglicht den Aufbau von Geräte-Ökosysteme in Ihrem Unternehmen, aber es ist zusätzliche Zeit und eine verbesserte Konnektivität erforderlich, um nach der Analyse faktenbasierte Entscheidungen zu liefern. Daten in die Cloud zu senden und auf Ergebnisse zu warten, kostet wertvolle Bandbreite und Zeit und verhindert so Echtzeit-Reaktionen. Dafür gibt es einen besseren Weg: Ein Großteil der Gerätedaten können nah am Datenursprung analysiert werden, d. h. am „Edge“, um nahezu sofort automatische Ergebnisse zu liefern. Und hier kommen die Edge Services von Cognizant ins Spiel. Wir ermöglichen Datenanalyse in unmittelbarer Nähe der Datenerhebung – auf den Geräten selbst sowie auf den Gateways und in Mikro-Rechenzentren, die die verschiedenen Unternehmens-Ökosysteme miteinander verbinden. Durch intelligentes Edge-Design, Einrichtung und Verwaltung liefern wir Computing-Funktionen bis in die Randsegmente Ihres Netzwerks – für mehr Leistung, geringere Betriebskosten und mehr Zuverlässigkeit bei Anwendungen und Services mit geringer Latenz.