Orchestrieren Sie die sichere Rückkehr ins Büro und stärken Sie gleichzeitig auf lange Sicht die Wider­stands­fähigkeit

Das Navigieren durch weit verbreitete Gesundheitsprobleme erfordert eine sorgfältige Überwachung und Verwaltung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden. Cognizant Safe Workforce bietet Einblicke, um schnelle, fundierte Entscheidungen zu treffen, sofort zu handeln und die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Cognizant Safe Workforce ist eine integrierte Lösung, die in Zusammenarbeit mit Salesforce entwickelt, auf der Work.com-Plattform basiert. Die Lösung hilft bei der Koordination von Routinen der Mitarbeitenden, indem sie Wellness überwacht, Aktivitäten am Arbeitsplatz verwaltet und die Kontaktverfolgung ermöglicht. Die Lösung nutzt Daten, automatisiert Prozesse und ergänzt sie mit menschlichen Fähigkeiten, um die Gesundheitsrisiken der Mitarbeitenden zu managen. Cognizant Safe Workforce liefert Einblicke in Daten von Mitarbeitenden und öffentlichen Gesundheitsdaten, koordiniert die Anzahl der Mitarbeitenden einer Schicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, ermöglicht die Kontaktverfolgung infizierter Personen und erleichtert die Kommunikation mit Omnichannel-Mitarbeitenden.