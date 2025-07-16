Tech Talks: Entwicklung wirkungsvoller KI

Mit KI zu besseren Ergebnissen

Tech Talks sind eine Reihe dynamischer Gespräche zwischen Tech-Visionären von Cognizant und dem Aston Martin Aramco Formula One-Team, moderiert von Sky Sports-Kommentatorin Rachel Brookes. In diesen Gesprächsrunden diskutieren unsere Führungskräfte darüber, wie KI alles verändert, vom Marketing bis zum Konzept der Digital Twins, und schaffen so einen dynamischen Austausch, bei dem die branchenführende KI-Expertise von Cognizant auf die datengestützte Performance-Kultur von Aston Martin Aramco trifft.