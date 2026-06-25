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Partenaire mondial de l'année pour l'innovation en intégration système
Partenaire mondial de l'année pour l'innovation en intégration système

Cognizant a été nommée partenaire mondial de l'année pour l'innovation en intégration système lors des Qlik Global Partner Awards de 2025. Cette distinction conforte notre engagement et notre expertise dans le domaine de l'intelligence économique.

Partenaire mondial de l'année pour l'innovation en intégration système
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