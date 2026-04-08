Des exemples de transformation

Mais comment ce mandat s’incarne-t-il sur le terrain ? Pour mieux le comprendre, nous vous proposons d’explorer un cas d’usage que Cognizant a porté auprès d’un client dans le domaine de la Santé.

Ce client cherchait en effet à industrialiser l’usage de l’IA dans toutes ses opérations. L’apport de « constructeur IA » s’est alors décliné en trois phases.

1. Phase 1 : Automatisation

Une première phase d’automatisation de processus sur des tâches qui généraient de gros volumes de données (demande de documentation, gestion des lettres d’adressage, missions d’assistance technique et de tests….

2. Phase 2 : Modernisation

La seconde phase s’est concentrée sur la modernisation des fondations technologiques : modernisation des pipelines, des connexions entre systèmes… Une étape-clé pour passer à l’échelle.

3. Phase 3 : Agentification

Enfin la troisième phase, actuellement en développement, s’applique à introduire des agents spécialisés sur chacun des contextes métiers pour optimiser les différentes opérations et fonctions support de l’entreprise (depuis la coordination de soins jusqu’aux fonctions IT, en passant par les RH et le traitement des parcours clients).

Un exemple de bout en bout qui illustre bien le caractère global de la transformation et les différentes compétences mises à profit : ingénierie, intégration, conseil en gouvernance, prospective technologique… Au total, ce ne sont pas moins de 100 millions de dollars d’économies qui sont attendus sur cette opération.

D’autres programmes en cours illustrent cette approche globale : une refonte des opérations à l’échelle pour un client dans le secteur de la communication, une intégration d’agents dans les processus métiers d’un client logistique (chaîne du froid)… « Grâce à ce parcours IA que nous avons engagé avec Cognizant, nous avons pu réduire nos coûts de 20 % (voire plus dans certains cas), nous avons pu développer la performance des équipes sur les projets qu’elles suivent et la valeur qu’elles dégagent dans l’organisation, et finalement nous avons pu délivrer de bien meilleurs résultats pour nos clients », résume ainsi Allen Fredrickson, fondateur et président de Signature Performance.