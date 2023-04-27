Qu'est-ce qu'une stratégie de modernisation des applications ?

Une stratégie de modernisation des applications est un plan structuré pour mettre à niveau les applications héritées afin qu'elles fonctionnent efficacement sur des architectures modernes telles que le cloud, les conteneurs, les plateformes sans serveur et les microservices. Elle décrit comment une organisation améliorera les performances, renforcera la sécurité, augmentera l'évolutivité et accélérera le développement tout en réduisant la dette technique et le risque opérationnel.

La stratégie définit des critères clairs pour déterminer quelles applications doivent être migrées, lesquelles nécessitent une refonte architecturale et lesquelles méritent d'être remplacées.

L'alignement entre les décisions de modernisation et les priorités métier renforce la discipline en matière de coûts, l'agilité d'exécution et la valeur à long terme du portefeuille applicatif.

Quelles sont les principales stratégies de modernisation des applications ?

Les entreprises utilisent des stratégies de modernisation des applications pour déterminer le niveau et le type de changement que leurs applications nécessitent. Communément regroupées sous les « R de la modernisation », ces approches diffèrent en termes de périmètre, d'effort, de coût et d'impact métier.

Le choix de la stratégie appropriée permet de faire des arbitrages délibérés entre les délais de livraison, l'exposition aux risques et la valeur à long terme du portefeuille.

Réhébergement (lift and shift)

Le réhébergement transfère les applications vers un environnement d'infrastructure moderne sans modifier le code sous-jacent. Les organisations utilisent généralement cette approche pour quitter les centres de données sur site tout en réduisant les charges d'infrastructure et les risques de livraison lors des premières phases d'adoption du cloud.

Replatforming

Le replatforming introduit des améliorations ciblées lors de la migration, comme l'adoption de bases de données gérées ou de plateformes de conteneurs. Ces changements améliorent les performances et la facilité de gestion opérationnelle tout en évitant la complexité d'une refonte complète.

Refactorisation / Réarchitecture

La refactorisation restructure le code existant pour améliorer la qualité et la maintenabilité, tandis que la réarchitecture reconçoit l'application autour de modèles modernes tels que les microservices ou les systèmes pilotés par les événements. Cette stratégie convient aux applications qui doivent prendre en charge une plus grande échelle, des cycles de publication plus rapides ou une croissance fonctionnelle durable.

Réécriture / Reconstruction

La réécriture remplace l'application existante par une nouvelle solution construite avec les technologies actuelles. Les organisations privilégient cette option lorsque les systèmes hérités freinent les changements, introduisent des risques de sécurité ou imposent des efforts de maintenance disproportionnés.

Conserver, retirer ou remplacer

Certaines applications restent adaptées à une exploitation continue et ne nécessitent aucun changement immédiat. D'autres ne justifient plus d'investissement et sont formellement décommissionnées. Dans de nombreuses situations, le remplacement des systèmes hérités par des plateformes SaaS ou commerciales apporte une valeur plus rapide et supprime des contraintes techniques persistantes.

Une feuille de route de modernisation commence généralement par une évaluation structurée du portefeuille, l'identification des systèmes critiques pour le métier et l'évaluation des limitations architecturales et de sécurité. Les équipes priorisent ensuite les charges de travail, assignent les bonnes stratégies et livrent les changements par phases maîtrisées.

Cette approche disciplinée renforce la fiabilité, favorise l'adaptabilité et améliore la préparation opérationnelle à long terme.