Spaces+
Solutions
Les solutions Spaces+ de Cognizant offrent aux entreprises des solutions de transformation numérique orientées conseil réparties en trois offres.
Rendre les lieux plus intelligents
Des immeubles de bureaux aux centres commerciaux, en passant par les universités, les aéroports et les stades, nous transformons les espaces privés et publics à l'aide de données provenant de systèmes, d'actifs, de capteurs et d'autres sources. Ces informations apportent une compréhension favorisant une meilleure gestion de l'énergie, des actifs, des opérations et de l'expérience au travail. Notre objectif est de vous aider rendre les espaces intelligents, en vous permettant de travailler plus efficacement, de rendre les espaces plus fonctionnels et d'améliorer la sécurité. Voici quelques-uns des principaux avantages :
- Bâtiments intelligents: partager et intégrer les données des systèmes du bâtiment afin d'augmenter la valeur du bâtiment en entretenant les équipements de manière proactive, en consommant l'énergie de manière dynamique et en faisant correspondre les modèles d'occupation à la consommation d'énergie.
- Magasin intelligent : bénéficiez d'un accès à distance aux données essentielles grâce à une plateforme intégrée qui connecte les équipements des cuisines commerciales au cloud. Une cuisine connectée permet de rationaliser la surveillance des performances de l'équipement, la maintenance prédictive et la gestion des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité.
- Ville intelligente :améliorez la qualité de vie des citoyens et résolvez les principaux défis urbains en réduisant vos coûts énergétiques, en automatisant le fonctionnement de la ville pour une meilleure sécurité publique et en fournissant un environnement sain et durable.
- Aéroport intelligent : soutenir les opérations et optimiser les flux de passagers et les activités du personnel dans les aéroports en intégrant des dispositifs, des GPS et des capteurs.
Des outils numériques pour des informations précieuses
Notre système de gestion intelligente du lieu de travail (IWMS) peut accroître l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et optimiser les ressources, tout en vous fournissant des outils et des informations pour mieux gérer vos actifs, vos installations et vos portefeuilles immobiliers.
Les accélérateurs de Cognizant accélèrent la mise en œuvre du système IWMS en intégrant les données de plusieurs systèmes disparates afin d'éliminer la nécessité de repartir de zéro avec les données du portefeuille. Notre offre inclut des conseils stratégiques, la mise en œuvre de technologies, des services de support et des services d'hébergement ou services cloud. Nous pouvons également aider à la mise en œuvre des technologies de nos partenaires, telles que IBM TRIRIGA.
Créer des expériences géolocalisées
La localisation des objets (location of things, LoT) - également connue sous le nom de système d'information géographique (SIG), de services de localisation (location-based services, LBS) ou de systèmes géospatiaux - vous aide à prendre des décisions éclairées pour améliorer vos opérations et accroître la satisfaction de vos clients.
Cognizant aide les entreprises dans différents secteurs d'activité :
- Opérations unifiées: sur le terrain: assurez une plus grande efficacité et satisfaction client grâce à une vue unique des actifs de l'entreprise, en intégrant le terrain et le back-office et en améliorant la planification et les opérations.
- Système intégré de gestion de la conception réseau : profitez de la puissance combinée de la conception assistée par ordinateur et de l'analytique. Ensemble, elles intègrent la planification et la conception du réseau, et permettent la visualisation et la maintenance.
- Inspection à distance des sites et entités : profitez des progrès de l'IA et du machine learning pour accéder à l'imagerie par drone et à l'évaluation à distance en temps réel des actifs et des propriétés.
Nos capacités comprennent le conseil, la mise en œuvre, l'assurance qualité, les services gérés et les services d'informatique décisionnelle spatiale (spatial business intelligence).
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