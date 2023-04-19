L'approche sectorielle de Cognizant pour ServiceNow est robuste et validée par notre démarche continue de co-innovation avec notre partenaire. Grâce aux offres de solutions et aux acquisitions stratégiques de Cognizant, notre expertise verticale couvre 20 secteurs d'activité. En nous appuyant sur la plateforme Now pour répondre aux problèmes spécifiques de chaque secteur, nous aidons nos clients à créer des expériences convaincantes reposant sur des processus automatisés et intelligents.

Santé et industrie pharmaceutique

Basé sur la plateforme Now, notre portail patient pour les essais cliniques décentralisés (ECD) offre une fonctionnalité d'assistance robuste pour les patients et les soignants. À l'aide d'un agent virtuel en libre-service, la solution offre des informations, un accès à un catalogue de services et à des articles de référence sur des centaines de sujets automatisés. Il comprend une intégration préétablie avec les meilleurs systèmes d'archives, une coordination des services d'intervention et une interface unique pour les agents d'assistance.

Technologie

La solution Partner Services Network (PSN) de Cognizant, basée sur Now, permet aux entreprises technologiques et manufacturières de rationaliser leur communauté de partenaires de services en faisant correspondre les opportunités de services avec les partenaires en fonction des leurs compétences, de leur localisation et de leur disponibilité. Le PSN peut également être utilisé pour intégrer de nouveaux partenaires et créer et gérer des ordres de mission. Le tableau de bord du Partner Services Network fournit des informations en temps réel sur les commandes au fabricant/partenaire/client.

Administration de formation

Notre application Student Experience offre une pléthore de services, notamment des services d'accueil comme le processus d'admission, l'orientation, l'aide financière, la santé, le transport, les services de bibliothèque et le logement. Il propose également des services carrières tels que les offres d'emploi, les stages, le recrutement sur le campus et la validation des acquis. Un tableau de bord administratif et un module de services aux étudiants sont également proposés,comprenant notamment le conseil, la gestion des cas de harcèlement et la sécurité du campus et du public.

Industrie, logistique, énergie et services de fourniture

Conçue pour la plateforme ServiceNow, cette solution offre une automatisation des rendez-vous d'entretien, des services bâtiments sûrs et une permanence réinventés grâce à la technologie virtuelle.

Solutions pour la vente au détail et l'hôtellerie

Nos applications comprennent l'inventaire et la gestion des magasins, la gestion des services, l'intelligence prédictive pour les questions de localisation des détaillants et la taxonomie des services de vente au détail déployable. Nous proposons également des solutions de continuité d'activité et de gestion des risques pour les fournisseurs de la distribution et de l'hôtellerie. Pour les franchises, nous proposons des solutions qui favorisent l'autonomie, basées aussi bien sur des portails que des communautés, des systèmes sur site ou sur les données.

Télécommunications

Pour nos clients ServiceNow télécoms, nous offrons un réseau de solutions partenaires avec un bouton d'onboarding et d'offboarding facile. Grâce à notre partenariat avec Cognizant AWS, nous proposons également aux opérateurs de télécommunications plusieurs fonctionnalités de découverte de ressources AWS en temps réel, des fonctionnalités d'intégration prêtes à l'emploi pour AWS Managed Services et un module complémentaire de suivi d'intégration continue sans serveur pour ServiceNow Common Service Data Model (CSDM) 3.0.