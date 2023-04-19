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Centres de capacité internationale
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Nous sommes des AI builders pour vos GCC

L'investissement IA s'accélère. Toutefois, pour les entreprises, le véritable défi n'est plus d'accéder à la technologie. Il s'agit de la capacité à faire fonctionner l'IA dans le contexte spécifique de leurs activités.
Dans le cas des GCC, les priorités de l'entreprise, la gouvernance, les talents et les mandats de transformation déterminent tous la valeur que l'IA peut générer. Sans cet alignement, l'IA génère de l'activité, non des avantages.
Nous justifions de plus de trente ans d'expertise tous secteurs, modèles d’exploitation et cycles de transformation confondus. En tant qu'AI builder pour vos GCC, nous combinons cette profondeur avec des IA riches en contexte pour transformer les ambitions en impact concret. Votre GCC devient ainsi un moteur d'avantages professionnel paré pour l'avenir.

L'avantage Cognizant

Quatre personnes sont réunies autour d'une table en pleine discussion.

Le contexte GCC accélérateur de résultats

Accédez à une croissance de GCC plus rapide et plus lucide sur l'ensemble du cycle de vie, sur la base de trois décennies d'intelligence optimisatrice de résultats.

Cette intelligence favorise les décisions déterminées et sûres aux moments les plus cruciaux :

  • Modèle d’exploitation et stratégie d'emplacement ;
  • Intégration et industrialisation de l'IA ;
  • Architecture des profils et évolution des capacités ;
  • Gouvernance, contrôles et gestion du risque
Plus de 30

ans d'opérations GCC à grande échelle

90 à 180

jours pour lancer un GCC 100 % opérationnel

Trois collègues engagés dans une conversation se tiennent dans un bureau moderne.

Une IA qui raccourcit le délai de rentabilisation

En tant qu'AI builders, nous agentifions l'IA à grande échelle, ce qui permet une maturité accélérée du GCC dès le premier jour. Nos accélérateurs IA embarquent l'automatisation et le pilotage responsable, tandis que notre usine IA raccourcit le délai de rentabilisation de plusieurs mois à quelques semaines.

Qu'il s'agisse d'un ancien ou d'un nouveau GCC, nous vous aidons à calibrer les pilotes pour la production, à intégrer l'IA de manière responsable, à former les profils compétents et à produire des résultats concrets.

Plus de 400

clients utilisent nos plateformes IA de nouvelle génération

30 % à 50 %

d'augmentation de la productivité dans l'ingénierie des logiciels

Trois personnes discutent assises autour d'une table.

Des lieux de travail conçus pour l'innovation

Les GCC hautes performances ont besoin d'environnements pensés pour la réflexion, la collaboration et l'innovation. Nous créons des lieux de travail augmentés par l'IA qui intègrent l'intelligence pilotée dans les tâches quotidiennes. Le potentiel se transforme alors en performances.

2

Laboratoires d'IA avancés

10

Studios d’innovation

Une jeune femme d'affaires regarde un grand écran affichant des tableaux de bord de données analytiques.

Des profils convertisseurs d'ambitions IA en action

La capacité d'un GCC à libérer de la valeur ajoutée IA repose sur des profils tournés vers l'avenir. La technologie donne la direction, mais les talents donnent l'impulsion.

En tant qu'AI builders, nous favorisons la montée en compétence constante, les écosystèmes de connaissance axés sur l'IA et une culture portée par l'innovation. Nous préparons ainsi les profils GCC pour faire la différence à l'échelle de l'entreprise

Plus de 350 000

collaborateurs dans le monde

Plus de 8 millions

d'heures de formation à l'IA

Cette photo longue exposition d'une route sinueuse au crépuscule affiche de vives couleurs qui s'entremêlent dans le ciel.

Un raccourci vers la maturité des GCC par des manuels approuvés

Nous rassemblons un puissant écosystème d'hyperscalers, d'innovateurs IA et d'experts des domaines ainsi que des manuels affinés sur trois décennies afin de contribuer à la mise en œuvre ou à l'adaptation responsable des GCC.

Notre approche décrit un parcours sûr et éprouvé vers la maturité en tenant compte du modèle d’exploitation, de la gouvernance, de l'intégration de l'IA, de l'automatisation, du risque, de la conformité et de l'innovation à grande échelle.

Échelle mondiale, portée locale.

Forte de plus de 350 000 collaborateurs dans le monde, de sa présence dans les villes majeures et de pôles technologiques en croissance rapides, Cognizant combine échelle internationale et compréhension régionale approfondie. Cela permet aux GCC de s'adapter en toute confiance sur la base d'indicateurs de marchés, de stratégies d'emplacement informées et de plus de trente ans d'expérience en matière de transformation digitale comme opérationnelle.
À travers des partenariats mondiaux et un engagement dans les écosystèmes locaux, nous renforçons la préparation aux compétences de demain, accélérons le développement des capacités et garantissons que l'adoption de l'IA s'inscrit dans les réalités opérationnelles et les priorités stratégiques de chaque GCC.

Plus de 30

ans d'opérations mondiales à grande échelle

Plus de 115

centres de services dans le monde

Plus de 240 000

collaborateurs en Inde

Plus de 25 millions

de mètres carrés d'espace de travail géré

Des services GCC adaptés à vos besoins

Stratégie et dossier de cadrage du GCC

Jetez les bases adéquates dès le premier jour en définissant la vision, le champ d'application et les cas métier du GCC. Façonnez l'emplacement, l'architecture des profils, le modèle d’exploitation, la gouvernance et le cadre de risque ainsi qu'une feuille de route par phases et un plan d'investissement bien défini.

Trois professionnels travaillent sur des ordinateurs fixes dans un bureau.
Déploiement inédit de GCC et prise en charge intégrale

Construisez un nouveau GCC avec prise en charge complète du cycle de vie. Qu'il s'agisse de la mise en place des entités, de la conformité, du bâti, des profils, de la technologie ou de la stabilisation du modèle d’exploitation, nous vous accompagnons vers un lancement rapide et assumé.

Deux professionnels assemblent et ajustent un système robotique.
Build-operate-transform-transfer

Sécurisez la maîtrise de votre GCC grâce à l'approche BOTT, une méthode éprouvée à faible risque. Nous construisons, pilotons et affinons les opérations afin de stabiliser la fourniture et la gouvernance en appliquant les pratiques sectorielles phare et en transférant la propriété dès que le GCC atteint sa maturité optimale.

Une salle serveurs éclairée
Modèles de coentreprise et pilotés par des partenaires

Accélérez l'entrée sur le marché via des partenariats. Nous encourageons les cadres de structuration, de gouvernance et de conformité des coentreprises. Simultanément, nous assurons les capacités de recrutement, de transition et de mise à l'échelle afin de contribuer à la réussite des modèles de GCC pilotés par des partenaires.

Des professionnels se serrent la main dans un bureau.
Mise en place de GCC dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition

Intégrez en toute confiance. Nous simplifions les intégrations de GCC dans le sillage des acquisitions ou des scissions. Nous alignons les modèles d’exploitation, les profils et la technologie tout en assurant la stabilisation structurée nécessaire à la protection de la continuité et à l'accélération des performances.

Deux professionnels analysent un graphique sur un grand écran.
Expansion et augmentation du GCC

Adaptez-vous en toute confiance. Nous accompagnons la croissance rapide des fonctions, compétences et emplacements à l'aide de modèle d'exécution éprouvés afin d'étendre la capacité, de renforcer les capacités et d'adapter l'impact sans entraver la dynamique.

Voici un environnement de bureau moderne doté d'installations professionnelles.
Transformation et optimisation des GCC

Améliorez les performances dans les domaines qui comptent. Nous redéfinissons les modèles d’exploitation, optimisons les coûts et la productivité, intégrons l'automatisation pilotée par IA, la digitalisation et renforçons la gouvernance pour produire des résultats concrets et durables.

Vue en contre-plongée d'un immeuble de bureau moderne vitré
Modèle hybride collaboratif pour les GCC

Évoluez avec une propriété partagée. Avec vous, nous travaillons à la transformation d'une sélection de fonctions des GCC via un modèle collaboratif hybride. Le progrès s'en trouve ainsi accéléré pendant la mise en place de capacités internes au carrefour de la vitesse et de l'autosuffisance à long terme.

Un individu travaille sur un ordinateur portable dans un bureau.
Prise en charge de la scission et de la transition des GCC

La transition en toute confiance. Nous gérons la main-d'œuvre, les processus, le risque et la conformité afin de garantir un transfert fluide des connaissances, la continuité ainsi que la stabilité opérationnelle au cœur du changement.

Des professionnels utilisent un ordinateur portable dans un bureau moderne.
Monétisation et génération de valeur ajoutée des GCC

Optimisez la valeur ajoutée en toute transparence. Nous vous aidons à récolter les fruits grâce à l'optimisation des coûts, à la rationalisation des actifs et au réajustement du modèle d’exploitation. Les capacités existantes deviennent alors génératrices de changements notables et pérennes.

Des professionnels discutent dans la salle de réunion d'un bureau.
Transition et sortie gérée du GCC

Gérez la scission du GCC en toute confiance. Nous prenons la responsabilité opérationnelle, stabilisons la fourniture et procédons à une transition disciplinée. La continuité d’activité s'en trouve ainsi préservée grâce à un transfert fluide et documenté.

Bâtiment de bureaux

Nos microservices de GCC

Constituez et adaptez rapidement les profils destinés à votre GCC grâce à une prise en charge intégrale du recrutement. Qu'il s'agisse de planification de main-d'œuvre, d'embauche latérale, de vérification des antécédents, d'intégration ou d'opérations de recrutement, nous simplifions le processus d'un bout à l'autre. Nous avons notamment recours au sourcing et au filtrage basés sur l'IA pour accélérer le processus d'embauche.

Exécutez facilement des opérations GCC conformes. Nous nous occupons des finances, de la comptabilité, des taxes, des aspects juridiques et réglementaires, des rapports, de la création d'entité et de la gouvernance avec l'automatisation et des workflows digitaux. Résultat : efficacité, précision et contrôles améliorés pour l'ensemble des fonctions back-office.

Concevez des capacités de ressources humaines évolutives axées sur l'humain. Nous prenons en charge les règles, la paie, les avantages, la planification de la masse salariale, la formation, l'engagement et le bien-être. En nous appuyant sur des informations issues des données analytiques, nous bâtissons une main-d'œuvre GCC saine, performante et parée pour l'avenir.

Établissez une marque GCC forte en interne comme en externe. Nous consolidons l'image employeur, le marketing local, les réseaux sociaux, la commercialisation et les programmes d'engagement. Nous rendons ainsi les entreprises attractives pour les profils recherchés renforçons la visibilité et mettons en place une présence de marque cohérente sur tous les marchés.

Concevez un IT paré pour l'avenir, évolutif et sécurisé. Nous fournissons les réseaux, la sécurité, les appareils, les outils collaboratifs, les opérations antivirus et IT conçues selon les principes cloud-first et Zero-Trust afin d'assurer la résilience, la connectivité et la sécurité de votre GCC.

Simplifiez les opérations GCC du quotidien. Nous gérons les achats, les fournisseurs, les locaux, le transport, les utilitaires et les services sur site. Pour ce faire, nous avons recours à l'automatisation des processus et aux contrôles digitaux afin d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la transparence opérationnelle.

Développez des capacités de leadership avec votre GCC. Nous encourageons le recrutement de profils dirigeants, l'accompagnement, la conception organisationnelle, la gestion des performances, les tableaux de bord de productivité et la gouvernance pilotée par l'innovation. Nous aidons ainsi à la création d'équipes performantes et à l'établissement de bases solides au niveau du leadership à grande échelle.

Créez des lieux de travail modernes et basés sur l'expérience. Nous nous occupons de la conception des bureaux, du développement, des audits, de la gestion foncière, des marques et de l'expérience, le tout en conformité avec des méthodes de travail hybrides, flexibles et axées sur le digital.

Accélérez la maturité du GCC grâce à une transformation pilotée par IA. Nous proposons l'automatisation, les workflows intelligents, la prise de décisions basée sur les données analytiques ainsi que l'IA agentique pour les opérations, les RH, la finance et les services. Nous favorisons ainsi l'évolution des GCC de centres de frais à pôles d'innovation.

Obtenez des recommandations d'experts tout au long du cycle de vie du GCC. Nous prenons en charge l'évaluation des marchés, la stratégie de déploiement, la conception du modèle d’exploitation, la planification de la transformation, la gestion du risque et la génération de valeur ajoutée. Vous êtes ainsi en mesure de prendre des décisions motivées à chaque instant.

Des solutions pour chaque secteur

Banque et finance

Les GCC bancaires et financiers permettent des opérations évolutives, axées sur la conformité et pilotées par IA en combinant les gains de productivité avec la gouvernance rigoureuse nécessaires aux services financiers.

Un homme effectue un règlement sur un lecteur de carte de distributeur.
Santé

Les GCC de santé alimentent l'innovation sécurisée pilotée par IA avec la confidentialité, la qualité et la rigueur réglementaire nécessaire pour améliorer la prestation des soins et les résultats des patients.

Des médecins en pleine discussion
Assurance

Les GCC d'assurance modernisent la gestion des souscriptions, des réclamations et des polices grâce à des capacités pilotées par IA, tout en consolidant la conformité règlementaire face aux risques ainsi que la transformation digitale.

Un agent d'assurance discute avec un client.
Sciences de la vie et industrie pharmaceutique

Les GCC des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique font progresser les opérations cliniques pilotées par l'IA, la pharmacovigilance et la visibilité de la chaîne logistique, avec la gouvernance nécessaire pour déployer l'innovation de manière responsable à grande échelle.

Des techniciens utilisent un microscope.
Distribution et biens de consommation

Les GCC de vente au détail orchestrent le merchandising, la chaîne logistique, les données analytiques, la finance et l'e-commerce. Ils optimisent ainsi l'expérience client grâce à l'agilité et l'efficacité pilotée par IA.

Des femmes choisissent des vêtements sur l'écran d'une boutique.
Communications, médias et technologie

Les GCC de communication, médias et technologie accélèrent l'ingénierie produit alimentée par l'IA, les opérations de plateforme, les données analytiques, les services digitaux et l'assistance client dans des écosystèmes évolutifs.

Tour de télécommunication
Industrie

Les GCC de fabrication modernisent l'ingénierie, la chaîne logistique et les achats, ce qui favorise la visibilité, la résilience et le contrôle basés sur l'IA pour les opérations mondiales.

Des installations robotiques dans une usine de fabrication
Énergie

Les GCC d'énergie et services de fourniture font progresser la gestion d'actifs, les données analytiques et les rapports réglementaires, ce qui permet des opérations pilotées par IA dans les environnements traditionnels comme évolutifs de l'énergie.

Une femme en train de charger son véhicule électrique

Prix et distinctions

Reconnaissance comme leader dans le rapport NelsonHall NEAT 2026 GCC Services
  • Leader de l'intégralité du cycle de vie des GCC
  • Leader des avantages clients immédiats et de la préparation à l'avenir
Lire plus
NelsonHall NEAT Leader 20226 GCC Sevices
Reconnaissance comme leader du rapport Avasant Global Competency Center (GCC) Services 2025 RadarView™
  • Meilleure évaluation (5 étoiles sur 5) dans la catégorie Maturité pratique.
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Badge Avasant GCC 2025

Perspectives pour les GCC

BLOG

La grande méprise de l'IA et les raisons du caractère indispensable des AI builders

L'idée selon laquelle les dirigeants peuvent s'acheter un modèle IA et résoudre des problèmes complexes ignore les réalités des grandes entreprises.

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BLOG

4 défis capable de mettre en péril une stratégie GCC d'autoconstruction

Lors du déploiement d'un centre de capacité internationale, les entreprises doivent comprendre les facteurs cachés qui détermineront leur réussite ou leur échec.

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Salle serveurs

BLOG

Le rôle stratégique des GCC dans les sciences de la vie

Examinons 3 capacités horizontales critiques qui alimentent la transformation verticale.

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Un arrière-plan bleu abstrait comporte un motif de formes hexagonales interconnectées.

FAQ

Un centre de capacité internationale (Global Capability Center, GCC) est une extension de l'entreprise établie pour déployer et exécuter des capacités métier technologiques et digitales essentielles. Il rassemble des profils compétents, de l'expertise dans le domaine et la technologie nécessaire pour produire des résultats cruciaux pour l'entreprise. D'assistants d'exécution, les GCC deviennent de plus en plus des centres d'appropriation des capacités des plateformes et des résultats. Les GCC hautes performances fonctionnent sur la base de droits décisionnels clairement définis, par gouvernance et responsabilisation partagée, au niveau des produits, de l'IA, des risques et des résultats client. Ils agissent ainsi comme des pôles d'innovation au sein desquels les solutions d'entreprises sont conçues, testées et ajustées en responsabilité.

Un centre de capacité internationale (GCC) diffère de l'externalisation traditionnelle au niveau de la structure comme de l'intention. Généralement, l'externalisation consiste à exécuter des processus définis au sein de modèles gérés par les fournisseurs. Quant au GCC, il se présente comme une capacité d'entreprise dédiée, propriétaire des fonctions liées aux profils, à la propriété intellectuelle, aux activités et à la technologie.

L'Inde est une destination de choix pour les centres de capacité internationale alors que le point de focalisation dépasse le déploiement et concerne désormais la conception, la propriété et l'évolution des capacités essentielles de l'entreprise. Elle propose des profils compétents, une ingénierie approfondie et un écosystème mature. Elle permet ainsi aux GCC de prendre en charge des tâches de plus en plus essentielles aux résultats des entreprises. Ses avantages dépassent désormais l'efficacité avec la conception de capacités IA à grande échelle, la propriété des produits et plateformes pour les opérations sensibles ainsi que les prestations dans des cadres réglementaires et opérationnels complexes.

Nous offrons une suite complète de modèles d'engagement taillés pour un éventail de besoins métier, qu'il s'agisse de déploiements inédits ou complémentaires, de l'approche build-operate-transfer, des co-entreprises, des approches pilotées par des partenaires, des fusions-acquisitions et de la prise en charge des scissions. Nos modèles GCC favorisent une flexibilité supérieure à chaque étape du parcours. Cette diversité d'options permettent aux clients d'adopter les approches les plus adaptées aux priorités de leur entreprise.

Nos modèles d'engagement sont conçus pour une expansion échelonnée qui permet aux entreprises de se doter de capacités progressivement et de faire évoluer les modèles d’exploitation sans perturbation. 

Oui. Nous rendons possible la transformation pilotée par IA de tous les GCC grâce à une approche structurée de bout en bout qui englobe les évaluations de préparation à l'IA, l'automatisation à grande échelle, les feuilles de route de maturité digitale ainsi que le déploiement de solutions IA avancées, notamment l'IA agentique pour les opérations et les fonctions de prise en charge.

Notre approche est conçue pour aider les GCC à optimiser l'efficacité opérationnelle en matière d'ingénierie, d'analyse et de métier. Elle accélère également leur évolution vers le statut de pôles de création de valeur ajoutée pilotés par l'innovation. Alors que l'investissement dans l'IA ne cesse d'accélérer, le véritable facteur de différenciation pour les entreprises n'est pas l'accès à la technologie, mais la capacité à rendre l'IA opérationnelle dans le contexte unique de leurs activités. En tant qu'AI builder pour GCC, nous combinons une expertise approfondie des GCC avec des capacités IA pilotées par le contexte afin de synchroniser les priorités d'entreprise, les cadres de gouvernance, les modèles de profil ainsi que les mandats de transformation.

Nous accompagnons les GCC dans les secteurs suivants : banque et services financiers, assurance, santé et sciences de la vie, commerce de détail et biens de consommation, communication, médias et technologie, industrie manufacturière et énergie, grâce à des capacités adaptées aux exigences sectorielles et aux contextes réglementaires propres à chaque secteur.

La plupart des parcours commencent par la découverte et l'évaluation, suivies de la stratégie et des plans de GCC, du choix de modèle d'engagement, de la mise en place et de la transition. Ensuite, il s'agit de déployer puis d'optimiser le GCC, ce qui lui permet d'évoluer en phase avec les priorités et modèles d’exploitation de l'entreprise.

Pour échanger sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise à mettre en place ou déployer des GCC, merci de remplir le formulaire à cette adresse. Notre équipe vous recontactera pour donner suite.

Poursuivre la discussion

Pour échanger sur la manière dont Cognizant peut aider votre entreprise à mettre en place ou déployer des GCC, merci de remplir le formulaire à cette adresse et nous vous recontacterons.

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