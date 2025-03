Modèle d’entraînement de l’IA

Cognizant aide ses clients à accélérer la maturité des modèles d'IA. Nos services de curation, d'étiquetage et d'annotation des jeux de données, ainsi que l'entraînement supervisé par l'humain et la validation critique, garantissent que les modèles d'IA génèrent des résultats pertinents, éthiques et contextuellement exacts.

Nos équipes étaient à la pointe des services d'entraînement de modèles d'IA bien avant que l'IA générative n'occupe le devant de la scène. Elles ont ainsi aidé les clients à rendre les voitures autonomes plus intelligentes et plus sûres, à développer des cartes intelligentes et interactives mais aussi à personnaliser les expériences digitales. Nous sommes prêts à mettre nos connaissances à votre service.