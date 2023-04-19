Partenariats pour le succès grandissant de l'IA professionnelle

La plateforme Cognizant Neuro AI Enterprise Core vous aide à identifier les opportunités IA à fort impact et à établir une feuille de route claire et exploitable pour la transformation. En parallèle, notre approche basée sur le conseil garantit que chaque initiative répond aux priorités stratégiques et encourage les résultats métier porteurs de sens.

Avec des modèles de mission flexibles, qu'il s'agisse d'ateliers découverte ou de produit minimum viable à tarif fixe, nous accélérons l'adoption en réduisant le risque. La prestation d'IA générative industrialisée et l'exécution basée sur des agents accélèrent le délai de rentabilisation et garantissent l'excellence opérationnelle.

Pour les organisations à l'échelle de l'entreprise, nous proposons une architecture robuste, la gouvernance, avec en option un service de valorisation du support opérationnel afin de garantir un déploiement cohérent, des effets mesurables et une amélioration continue.