Accélérateurs AI Business

BIENS DE CONSOMMATION/DÉTAIL

Notre nouvelle solution de messagerie alimentée par l'IA générative analyse les requêtes pour en déterminer l'intention et la tonalité, extrait du contenu et rédige des e-mails de suivi en vue de l'examen par des analystes. S'ensuit une réduction de 70 % des temps de traitement, une augmentation de 20 % de la productivité des analystes et une satisfaction client supérieure.