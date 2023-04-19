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Agent Foundry
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Cognizant Agent Foundry : pour l'avenir de l'intelligence en entreprise

L'IA agentique inaugure une nouvelle ère de la transformation technologique des entreprises. Il s'agit de dépasser l'automatisation traditionnelle pour aboutir à des systèmes intelligents capables d'interpréter les objectifs, de décomposer les tâches complexes et d'agir de manière autonome d'un workflow à l'autre. Ces systèmes agentiques orchestrent outils, modèles et logique pour générer des gains de productivité significatifs, optimiser la prise de décision et stimuler l'engagement client. Toutefois, les approches actuelles d'agentification sont lentes, risquées et onéreuses. C'est pourquoi les entreprises peinent à franchir l'étape des pilotes isolés.

Cognizant® Agent Foundry sert de framework d'agent d'entreprise dans le but de mettre en œuvre cette vision. Il permet aux acteurs de concevoir, déployer et synchroniser rapidement des agents IA autonomes à grande échelle. Basée sur nos actifs réutilisables destinés à la PI et facilement intégrables aux écosystèmes partenaires de premier plan, Agent Foundry fournit les outils, le modèles et la gouvernance nécessaires pour concrétiser l'IA agentique, toujours à grande échelle.

Piliers essentiels

Tirez parti de la modélisation de flux itérative et contextuelle avec les bons outils et les API adéquates au service de l'évolutivité de la conception de processus autonomes.

Les accélérateurs Cognizant de niveau entreprise, notamment Cognizant® Agent Foundry Composer pour un ancrage, une conception et un déploiement rapide des agents, Cognizant® Agent Foundry Ops pour l'observabilité, la gouvernance, les FinOps et la gestion du cycle de vie agentique ainsi qu'un riche écosystème de modèles, d'outils et de connecteurs réutilisables.

Qu'il s'agisse d'agents intersectoriels comme le service client ou d'agents plus spécialisés comme ceux dédiés à la souscription et à la chaîne de valeur des données, nous offrons un portefeuille complet de solutions agentiques propulsées par Cognizant IP, des plateformes hyperscalers et des partenaires d'écosystème de premier plan.

Actifs réutilisables : quand la connaissance sectorielle approfondie rencontre les technologies de pointe

Interface multi-personas conçue pour permettre aux utilisateurs pour interagir avec les données en langage naturel et améliorer l'expérience utilisateur.

Parcours Cognizant Agent Foundry

Idéation

Identifiez et priorisez les opportunités d'agentification, cartographiez les parcours utilisateur et produisez rapidement des prototypes de solutions multi-agents.

Silhouette d'une tête avec une ampoule pour illustrer le concept de brassage et de production d'idées.
Conception

Appuyez-vous sur l'extraction de processus et l'ingénierie de contexte pour évaluer les workflows existants et repenser les workflow de processus agentifiés.

Un bloc-notes avec une checklist et un crayon
Ingénieur

Concevez et optimisez des systèmes multi-agents, tirez parti des accélérateurs/plateformes ainsi que des solutions personnalisées et partenaires de Cognizant pour l'orchestration et l'intégration.

Icône de casque de chantier, symbole de l'ingénierie et de la sécurité dans le secteur du bâtiment.
Évolutivité

Déployez des solutions agentiques dans toute l'entreprise, mettez en place des pratiques d'observabilité, de gouvernance et d'IA responsable afin d'en pérenniser et d'en soutenir les effets.

Des barres d'histogrammes de taille croissante

L'intégralité de ce parcours s'appuie sur les capacités de conseil de Cognizant. Celles-ci couvrent la stratégie, les processus métier, la technologie et la gestion du changement organisationnel afin de guider les clients dans leur transformation agentique complète. 

Résultats concrétisés

ASSURANCE

L'IA agentique provoque une hausse de 300 % de l'approbation des premiers contenus

ASSURANCE

L'IA agentique provoque une hausse de 300 % de l'approbation des premiers contenus

L'IA agentique a rationalisé les approbations de contenus réglementés pour une société britannique de services financiers. La durée des cycles est passée de quatre semaines à quatre minutes, avec une amélioration du taux de première approbation qui passe de 20 % à 80 %.

Une équipe passe en revue un rapport devant un ordinateur portable.

ASSURANCE

Automatisation de la finance par IA générative : 98 % de retours positifs

ASSURANCE

Automatisation de la finance par IA générative : 98 % de retours positifs

Grâce à nos solutions, un assureur du classement Fortune 500 a pu automatiser ses analyses et conférences de résultats, repérer des informations négligées, réduire les délais de production de rapports de 24 % et obtenir 98 % de retours positifs.

Un ordinateur portable affiche un graphique de rapport financier.

TECHNOLOGIE

Plus de 10 millions d'actions utilisateurs mensuels, des réponses deux fois plus rapides, 350 % d'optimisation des capacités de plateforme

TECHNOLOGIE

Plus de 10 millions d'actions utilisateurs mensuels, des réponses deux fois plus rapides, 350 % d'optimisation des capacités de plateforme

Cognizant est parvenue à unifier les actions essentiels du personnel en une plateforme intelligente unique. Résultats : 50 % d'augmentation de l'efficacité, division par deux des tickets d'assistance et augmentation de 35 % de l'engagement des employés.

Une femme en tailleur regarde une tablette qui affiche la progression de l'engagement utilisateur et de l'efficacité des réponses.
Cognizant Agent Marketplace : la démocratisation des agents IA d'entreprise

Cognizant® Agent Marketplace est un répertoire centralisé au sein d'Agent Foundry qui donne aux utilisateurs des équipes métier, informatique et opérations les moyens de détecter divers catalogues d'agents IA adaptés à leurs besoins spécifiques, de les concevoir, de s'y abonner et d'interagir avec eux. Avec une interface low-code/no code basée sur les personas ainsi qu'un accès sécurisé basé sur les postes, chaque utilisateur bénéficie d'un espace de travail personnalisé avec des informations basées sur les agents et une expérience fluide. 

Cas d’utilisation 

Banque
Banque

Nous équipons les banques d'IA agentique pour automatiser les données d'identification des clients, rationaliser la gestion de la fraude et des litiges pour améliorer l'accueil des clients. Tous ces éléments favorisent l'efficacité, la conformité et les expériences client de qualité supérieure.

Un imposant immeuble de banque avec des façades vitrées dans lesquelles se reflète le ciel.
Assurance
Assurance

Nous transformons les opérations d'assurance avec des agents intelligents pour la souscription, l'ingénierie des risques et l'audit des primes. Ainsi, nous accélérons la prise de décision, réduisons les efforts manuels et améliorons la précision.

Une femme assise sur une chaise parle d'options d'assurance avec son médecin lors d'un rendez-vous.
Santé
Santé

Nous révolutionnons les organismes payeurs et les prestataires de soins en déployant des agents pour les recours et réclamations, la planification de soins personnalisés et la gestion des contrats. La productivité comme les résultats côté patient s'en trouvent ainsi optimisés.

Une femme en chemise d'hôpital est placée dans une IRM, illustration d'un examen médical en cours.
Industrie pharmaceutique
Industrie pharmaceutique

Nous accélérons l'innovation dans l'industrie pharmaceutique grâce aux solutions agentiques dédiées à la création de protocole, à l'accès au marché et à l'examen réglementaire, ce qui rationalise la recherche, la conformité et les informations issues des données.

Une personne en blouse tient une seringue, symbolisant un moment de recherche pharmaceutique.
Télécommunications
Télécommunications

Nous renforçons l'agilité opérationnelle dans les médias et les télécommunications avec des agents orientés opérations de terrain, génération de podcasts et gestion réseau. Tous ces éléments optimisent les workflows et favorisent une transformation digitale rapide.

Le soleil couchant entoure les antennes de téléphonie mobile d'un liseré chaleureux avec la ville en toile de fond, soulignant ainsi l'importance de la connectivité des télécommunications.
Distribution, biens de consommation, tourisme, hôtellerie
Distribution, biens de consommation, tourisme, hôtellerie

Nous élevons les expériences client et collaborateur dans les secteurs de la distribution et de l'hôtellerie avec des agents orientés gestion de magasin, tarification dynamique et conciergerie, le tout au service de l'ultrapersonnalisation et de l'efficacité opérationnelle.

Une femme interagit avec un présentoir de vêtements digital, illustration des options de distribution dans les secteurs des biens de consommation et du tourisme/hôtellerie.
Fabrication, logistique, énergie, services publics
Fabrication, logistique, énergie, services publics

Nous stimulons l'excellence opérationnelle dans le secteur de la fabrication et de la logistique via des agents dédiés au terrain, à l'orchestration de la chaîne logistique et à la maintenance prédictive, le tout au service de l'amélioration de la productivité et de la réduction des temps d’arrêt.

Un camion circule sur une autoroute, entouré de lignes luminescentes, illustration de l'interaction entre fabrication et logistique.
Transversalité
Transversalité

Nous déployons des solutions d'IA agentique pour l'autonomie des employés, l'automatisation intelligente de l'assistance et la prise de décision pilotée par les données. Les opérations s'en trouvent ainsi rationalisées et la productivité améliorée dans toutes les fonctions métier.

L'horizon urbain se pare de lumières colorées au-dessus d'un trafic routier assez dense, reflet d'un environnement intersectoriel dynamique.

Cognizant Agent Foundry, lancez-vous

Réinventez les processus métier avec des agents IA conçus pour s'adapter, sécuriser et accélérer. Contactez nos experts pour cartographier vos opportunités, effectuer une validation de valeur et lancer rapidement votre premier déploiement de production.

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