Leaders de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques bancaires par Everest

Citation de l'analyste :
« Cognizant a renforcé sa position dans les services informatiques bancaires par la progression de ses travaux sur la prestation pilotée par l'IA, la modernisation des systèmes principaux et l'ingénierie basée sur les données pour les banques internationales. » Déclaration de Pranati Dave, Vice President, Everest Group. « Les clients lui reconnaissent une gouvernance solide, de la profondeur en ingénierie et l'utilisation de plateformes propriétaire comme Neuro AI, FlowSource et Skygrade lorsqu'il s'agit d'accélérer une transformation complexe. Sa focalisation sur la banque ouverte, la modernisation des données et les accélérateurs évolutifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur bancaire contribue à sa reconnaissance comme leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques bancaires par Everest Group. »