Leaders de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques bancaires par Everest

Cognizant a été reconnue leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques bancaires par Everest Group. Cela consolide notre position de partenaire de confiance pour les banques internationales qui traversent des périodes complexes de transformation planifiée. Les banques choisissent Cognizant pour notre approche basée sur le conseil, notre vitesse d'innovation ainsi que nos investissements en ingénierie et automatisation compatibles avec l'IA au service de la résilience, de la réduction de la dette technique et de l'accélération de la mise sur le marché.

Cognizant se démarque par sa capacité à proposer des programmes de transformation de bout en bout qui combinent la rigueur de l'ingénierie et l'expertise sectorielle. Notre leadership s'appuie sur des capacités d'IA à l'échelle via des plateformes comme Neuro AI, FlowSource et Skygrade qui favorisent l'automatisation et les opérations intelligentes. Les solutions telles que Bank-in-a-Box, FedNow Orchestrator, API Factory et le litige en tant que service aident les clients à se déployer plus rapidement, en harmonie avec les priorités réglementaires et de modernisation. Nos liens solides avec les hyperscalers et les plateformes de banque s'agrémentent d'offres sur mesure comme Temenos sur AWS et CLM BPaaS avec Fenergo pour les banques de taille intermédiaire et les coopératives de crédit.

Alors que les institutions financières se préparent pour 2026, Cognizant reste déterminée à aider ses clients à simplifier les architectures existantes, adapter l'IA en responsabilité et libérer la valeur ajoutée commerciale au-delà des économies.