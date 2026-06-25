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Informatica Global Partner Awards 2025
Partenaire de l'année pour la modernisation globale

Cognizant a été nommée partenaire de l'année pour la modernisation globale lors des Global Partner Awards 2025 d'Informatica. Cette distinction souligne notre engagement pour l'accélération de la transformation digitale, la modernisation des plateformes de données et la libération de valeur stratégique issue du cloud pour les clients.

Informatica Global Partner Awards 2025
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