Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6feaf13c" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2c311cac" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@69e28c48" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@9fa4106" Investisseurs
Cognizant reconnu comme Horizon 3 Market Leader dans le HFS HCP Service Providers, 2026

Cognizant est reconnu comme Horizon 3 Market Leader dans le HFS HCP Service Providers, 2026, pour sa capacité à accompagner la transformation AI-enabled des prestataires afin de les aider à réduire leurs coûts, améliorer l'expérience, élargir l'accès aux soins et obtenir de meilleurs résultats cliniques.

Lire le rapport
Peak matrix
Retour à la page sur les distinctions