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The Best Service Providers for Commercial Banks 2025
Cognizant a été classée Horizon 3 Market Leader par HFS Research dans son rapport « The Best Service Providers for Commercial Banks ».

Cognizant a été reconnue pour sa capacité à stimuler la croissance et à générer de nouvelles sources de valeur ajoutée par la transformation d'écosystème.

Lire le rapport
Badge attestant du classement Horizon 3 Market Leader de Cognizant par HFS Research dans son rapport « The Best Service Providers for Commercial Banks »
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