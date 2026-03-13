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Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025
Cognizant nommée Leader dans l'évaluation Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025 par Everest Group.

Cognizant a été reconnue pour sa capacité d'accompagnement des clients dans leur transformation à grande échelle au niveau des fonctions essentielles de l'assurance, notamment la souscription, la gestion des polices et les réclamations.

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Badge attestant du caractère de leader de Cognizant dans l'évaluation Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix® Assessment 2025 par Everest Group
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