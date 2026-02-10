Passer au contenu principal Skip to footer
Leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques de paiement
Cognizant dans le Top 3 des leaders de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques de paiement d'Everest

Cognizant a été classée leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques de paiement par Everest Group. Cela réaffirme notre engagement envers l'innovation et la transformation dans l'écosystème international des paiements.

Le secteur des paiements connaît actuellement une modernisation rapide en raison de la migration ISO 20022, des paiements en temps réel et transfrontaliers ainsi que de la multiplication des actifs digitaux. Cognizant se distingue par sa capacité à proposer des programmes complets de modernisation qui dépassent la simple conformité pour accéder à la monétisation des données et à la valeur ajoutée commerciale. Les clients choisissent Cognizant pour son expertise éprouvée en matière d'engagement et de transformation basés sur le conseil stratégique, d'innovation, de partenariats d'écosystèmes stratégiques, mais également pour ses investissements dans l'ingénierie et l'automatisation basées sur l'IA afin d'optimiser la résilience et la mise sur le marché accélérée.

« Cognizant a renforcé sa position dans les services informatiques de paiement en accompagnant les entreprises vers la modernisation dans des environnements en temps réel, transfrontaliers et digitaux », selon Pranati Dave, Vice President, Everest Group.

« Les clients apprécient son modèle d'engagement basé sur le conseil et sa solide expertise dans le domaine. Ses partenariats étendus avec des fournisseurs de technologie de paiement de premier plan et des hyperscalers optimisent sa capacité de prise en charge de programmes de transformation à grande échelle. Les investissements de Cognizant dans des laboratoires d'innovation, des studios d'IA et le leadership éclairé qui façonne les marchés ont confirmé sa trajectoire ascensionnelle. Tous ces éléments en font un leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques de paiement par Everest Group. »

