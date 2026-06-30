Cognizant nommé Leader dans l'Everest Group’s ServiceNow Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Everest Group désigne Cognizant comme Leader dans l'Everest Group’s ServiceNow Services PEAK Matrix® Assessment 2025. Cette reconnaissance témoigne de la capacité de Cognizant à gérer des services ServiceNow complexes, de bout en bout et à grande échelle, soutenue par un réseau de distribution solide, un écosystème de partenaires robuste et un engagement envers la transformation AI-enabled des entreprises.