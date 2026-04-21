Everest Group Enterprise Quality Engineering (QE) Services PEAK Matrix Assessment 2025

EVEREST GROUP

Cette distinction souligne notre capacité à fournir une ingénierie de qualité basée sur l'IA qui accélère les cycles de production, étend l'automatisation et garantit des tests fiables. En tirant parti de Cognizant Neuro® AI, de Flowsource™, de Skygrade™ et de la suite AI Lifecycle Assurance, nous intégrons l'IA générative et agentique à l'ensemble du cycle de test. Par ce biais, les entreprises montent en gamme au niveau de la qualité, de la vitesse et de la résilience.