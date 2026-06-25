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Everest Group qualifie Cognizant de Leader dans l'évaluation Agentic Process Automation (APA) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2026
Everest Group qualifie Cognizant de Leader dans l'évaluation Agentic Process Automation (APA) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2026

Notre suite Cognizant Neuro® AI, notre expertise en automatisation de bout en bout et nos partenariats d'écosystème se sont révélés décisifs.

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Everest Group qualifie Cognizant de Leader dans l'évaluation Agentic Process Automation (APA) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2026
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