Partenariat Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™

Le parrainage de Cognizant en Formule 1 signifie plus pour nous qu'un simple logo sur une voiture. Il s'agit d'un véritable partenariat, un mélange sans faille de la technologie Cognizant – le cloud, les données, l'IA, l'IoT, l'analytique notamment – avec l'expertise automobile et l'excellence légendaire d'Aston Martin. Ensemble, nous partageons la passion, les capacités et la présence mondiale nécessaires pour gagner des millisecondes sur les temps au tour et transformer la technologie, les performances et la sécurité des voitures – sur les circuits de F1 et pour l'avenir.
Partenariat Aston Martin F1
La rencontre de l'IA et de la Formule 1™
Les leaders d'Aston Martin Formula One et de Cognizant révèlent comment l'IA induit une transformation intégrale, du marketing au concept de jumeaux numériques. Cela génère de précieux échanges à l'occasion desquels la grande expertise de Cognizant en matière d'IA sectorielle rencontre la culture de la performance basée sur les données d'AMF1.
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