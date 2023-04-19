Nous vous donnons les outils dont votre entreprise a besoin pour concrétiser ses idées innovantes dans un monde plus intelligent et plus connecté.

Avec la première plateforme commerciale numérique au monde, Software AG ouvre la voie à nos clients pour amorcer la transition numériques des marchés verticaux du secteur. Notre suite complète de solutions comprend ARIS, Alfabet, Apama, Terracotta, webMethods et Cumulocity IoT. En associant les applications dynamiques, un IoT riche en données, des analyses prédictives et des capacités cloud à des options de déploiement sur site et hybride, nous fournissons une base optimale pour développer une entreprise digitale.

Cognizant dispose de l'un des plus grands viviers de talents Software AG au monde. Tous les ans, nous sommes sponsor de la conférence annuelle des utilisateurs, le Software AG Innovation Tour. Nous avons remporté à plusieurs reprises le prix de l'innovation de Software AG pour notre excellent travail en termes d'optimisation des processus métiers du client.