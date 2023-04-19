Assistance aux entreprises pour la modernisation de leur socle de données, le déploiement de l'IA et l'accélération de résultats métier mesurables
Cognizant et Snowflake aident les entreprises à poser des bases sécurisées, évolutives et parées pour l'IA qui libèrent la valeur intégrale des données d'entreprise. Ensemble, nous stimulons la modernisation des données, l'adoption du cloud et la transformation de l'IA via des solutions centrées sur l'industrie, des accélérateurs éprouvés et une expertise approfondie des domaines. Grâce à Cognizant Ignition™ et Cognizant Agent Foundry, nous permettons aux entreprises de dépasser la modernisation pour activer l'IA à grande échelle. Qu'il s'agisse de migration, de transformation de plateforme, d'opérations intelligentes, de collaboration des données ou d'IA agentique, nous aidons les clients à consolider leurs prises de décision, optimiser la gouvernance, améliorer l'agilité opérationnelle et obtenir des résultats métier mesurables. Qu'il s'agisse de renouveler l'hébergement, la plateforme ou la compilation des patrimoines de données, Cognizant accélère le délai de rentabilisation sur le cloud de données IA de Snowflake.