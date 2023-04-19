BFSI : incitez les assureurs et les institutions financières à moderniser leurs socles de données, à améliorer la visibilité sur les risques, à renforcer la gouvernance et à favoriser des décisions clients et opérationnelles plus intelligentes

Santé : concevez des modèles de données de santé unifiées et des corpus d'informations alimentés par l'IA pour améliorer la visibilité complète sur les membres, l'intégration des organismes payeurs, la personnalisation des régimes et l'assistance décisionnelle

Industrie pharmaceutique : optimisez l'analyse commerciale et l'intelligence du parcours patient pour améliorer la préparation au lancement, l'accès des patients et les informations exploitables tout au long de la chaîne de valeur pharmaceutique

MLEU et RCGTH : alimentez les opérations de service sur le terrain, de fabrication, de distribution, de biens de consommation, de tourisme et hôtellerie grâce à une IA agentique conçue pour optimiser la productivité, la maintenance prédictive et l'expérience client

Communications, médias et technologie : offrez des capacités de personnalisation, d'intelligence de contenu et de recommandation axées sur les données et l'IA pour améliorer l'engagement, la monétisation et la croissance digitale

Plateforme de données : modernisez les infrastructures héritées pour les convertir en socles Snowflake sécurisés, évolutifs et parés pour l'IA grâce à la migration, la gouvernance, l'observabilité et l'ingénierie de plateforme

IA et agents : déployez Snowflake Cortex et des solutions d'IA agentique pour démocratiser l'accès aux données, automatiser les décisions et accélérer les résultats métier grâce à des assistants intelligents