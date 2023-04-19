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Pega
Les entreprises modernes prennent de l'avance, et la conserve, en adoptant les meilleures pratiques pour optimiser l'expérience client, automatiser les opérations et soutenir la croissance sur des marchés compétitifs.

Cognizant s'associe à Pega pour développer le numérique à grande échelle au sein de l'entreprise, afin d'amorcer la transformation numérique de votre entreprise. À l'aide de l'intelligence artificielle, de la robotique et des agents logiciels intelligents, nous créons des applications qui offrent des expériences client convaincantes, l'automatisation des processus et l'excellence opérationnelle. Travaillant avec Pega depuis plus de deux décennies, Cognizant dispose du plus ancien et plus grand pôle Pega au monde. Par ailleurs, nous sommes membre de leur « Partner Advisory Council ». Par conséquent, la grande expérience de Cognizant permet à votre entreprise de faire face aux imprévus et aux forces disruptives, tout en renforçant l'engagement client.

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SOLUTIONS, SERVICES ET CAPACITÉS

Nous unissons nos forces pour mieux vous accompagner.

Révolutionnez l'engagement client grâce à l'automatisation de bout en bout et à l'IA en temps réel sur la seule plateforme unifiée de gestion de la relation client du marché : la suite Pega CRM.

L'expertise approfondie de Cognizant dans le domaine du CRM associée à la plateforme CRM unifiée de Pega permet de mettre en œuvre et de créer de la valeur métier plus rapidement.

Pour maximiser le retour sur investissement de l'organisation en matière d'automatisation des ventes et tirer le meilleur parti de la plateforme décisionnelle client, nous vous donnons des informations, développons une feuille de route stratégique, optimisons les processus et gérons les changements organisationnels. Notre groupe spécialisé dans le conseil en matière de processus métiers est composé d'experts maîtrisant parfaitement la suite Pega CRM. 

Notre catalogue complet de services couvre toutes les facettes des services de conseil, de mise en œuvre, d'assurance et d'assistance, parmi lesquels :

  • les mises en œuvre de Pega Marketing qui permettent d'engager vos clients grâce au marketing contextuel, personnalisé et en temps réel, sur tous les canaux ;
  • les solutions Pega Sales Automation qui automatisent les ventes et vous aident à gérer intelligemment le service client et les professionnels des ventes ;
  • les mises en œuvre de Customer Service qui permettent de servir et d'engager vos clients grâce à un service client numérique ;
  • l'expertise de Pega Customer Decision Hub qui intègre l'intelligence artificielle en temps réel pour accroître votre engagement client.

Grâce à des processus transparents, robustes, évolutifs et rentables, Cognizant aide votre organisation à accroître sa productivité, à se conformer aux exigences réglementaires, à simplifier sa gestion du cycle de vie et à connaître ses processus d'identification des clients.

Avec Pega Client Lifecycle Management, nous automatisons les processus rigides et les systèmes existants pour offrir des processus adaptatives et flexibles, tout automatisant les parcours clients de bout en bout. Cette solution orchestre de manière transparente des processus Front à Back Office dans le monde entier, permettant ainsi d'assurer le respect des exigences réglementaires et d'offrir une expérience omnicanal enrichissante.

Nos méthodologies de mise en œuvre éprouvées intègrent une prestation de programmes de bout en bout, y compris le développement et la cartographie des parcours client, en mettant l'accent sur la gestion des programmes et la démarche de conduite du changement. Ces méthodologies peuvent être adaptées par des processus spécifiques au secteur, au produit et au client, afin que vous puissiez les déployez à votre rythme.

Cognizant apporte une expérience significative en matière de mise en œuvre de l'intégration du client et de l'intégration du produit, ce qui permet de réduire le temps d'intégration, d'améliorer la fidélisation client et d'étendre votre base de revenus.

Si votre organisation rencontre des problèmes opérationnels ou de gestion de la diffusion, nous pouvons vous aider à mettre en œuvre les meilleures pratiques et méthodologies pour améliorer vos opérations informatiques. Nous utilisons une méthodologie agile pour créer des applications modernes, faciles à modifier et rapides à déployer. Cette méthodologie nous permet de réduire de manière significative les délais de commercialisation. De plus, notre approche low-code de DevOps facilite le déploiement continu plus que jamais auparavant.

Les experts Cognizant utilise la plateforme Pega pour mettre en œuvre des applications expansives basées sur les processus, tout en offrant une plateforme pour les applications rapides et axées sur les activités commerciales. Nous nous appuyons sur la gestion des processus métiers de Pega, la gestion des dossiers, les informations sur la main-d'œuvre, le développement low-code, ainsi que les chatbots pour automatiser les processus, accélérer l'innovation et accroître la productivité. Nos équipes ont été les premières à adopter DevOps avec la plateforme Pega, ce qui a permis d'automatiser sensiblement les processus et de réduire les coûts. Grâce à une plateforme no-code unifiée, nous pouvons vous aider à révolutionner votre activités et vos opérations.

Renforcez l'avantage concurrentiel de votre organisation dans un environnement en constante évolution grâce aux capacités cloud évolutives et personnalisables les plus performantes du marché.

L'offre « Pega sur le Cloud » de Cognizant vous aide à développer votre vision, votre stratégie et votre parcours de réalisation, afin que vous puissiez utiliser le cloud pour obtenir un meilleur engagement client, une adaptabilité illimitée du marché et un délai de commercialisation plus court et à moindre risque. Étant donné que nos solutions s'adaptent en toute transparence à votre infrastructure cloud existante, vous pouvez soutenir votre vision au fil de votre évolution et de celle des marchés. 

Notre offre cloud repose sur des années d'expérience dans différents domaines, tels que la gestion d'infrastructure cloud, la sécurité informatique et des données, l'expertise en matière de déploiement d'applications, les mises en œuvre en temps réel impliquant la migration d'applications hébergées sur site vers le cloud, les partenariats stratégiques avec des prestataires de services cloud, ainsi que sur notre expérience éprouvée de la plateforme Pega.

Cognizant vous épaule dans votre parcours d'automatisation des processus numériques de bout en bout, à l'aide de la suite de produits Pega. Avec l'appui d'une équipe de consultants et de conseillers spécialisés dans les processus métiers et dotés d'une grande expérience Pega, nous offrons une gamme complète de services, parmi lesquels : 

  • Des services d'évaluation et des ateliers pour établir une roadmap d'automatisation et mener une analyse des systèmes de la plateforme d'automatisation.
  • Des services de conseil sur la technologie pour créer un centre d'excellence Pega et aider à établir de solides bases d'entreprise.
  • Des services de processus et de gouvernance pour exécuter les programmes avec succès.
  • Des services d'évaluation des applications pour analyser l'état de santé des applications Pega et recommander des améliorations continues.

Dotées de plus de 20 ans d'expérience en création de prestation de services, nos équipes sont en mesure de vous aider à élaborer une feuille de route d'automatisation de vos processus métiers pour votre parcours de transformation numérique. Nous vous montrerons comment la plateforme Pega peut vous aider à offrir des services de qualité supérieure à vos clients. Pour mettre en œuvre des projets Pega, nous utilisons notre méthodologie « Deploy Success » qui couvre la gouvernance de projet et du programme, la transformation basée sur les processus, la mise en œuvre, l'adoption par l'utilisateur et la gestion des changements.

Cognizant propose des ateliers d'immersion pour que nos clients puissent tester les processus rapides de mise en œuvre et de déploiement des produits, ainsi que pour former notre personnel aux dernières offres de la suite de produits Pega.

PRIX ET DISTINCTIONS

Nos partenaires attendent de nous les standards les plus élevés.

Ils savent ce que représente la qualité. Nous sommes fiers d'être reconnus par nos pairs pour nos services répondant aux meilleurs standards du marché.

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Pega

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