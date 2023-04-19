Les entreprises modernes prennent de l'avance, et la conserve, en adoptant les meilleures pratiques pour optimiser l'expérience client, automatiser les opérations et soutenir la croissance sur des marchés compétitifs.
Cognizant s'associe à Pega pour développer le numérique à grande échelle au sein de l'entreprise, afin d'amorcer la transformation numérique de votre entreprise. À l'aide de l'intelligence artificielle, de la robotique et des agents logiciels intelligents, nous créons des applications qui offrent des expériences client convaincantes, l'automatisation des processus et l'excellence opérationnelle. Travaillant avec Pega depuis plus de deux décennies, Cognizant dispose du plus ancien et plus grand pôle Pega au monde. Par ailleurs, nous sommes membre de leur « Partner Advisory Council ». Par conséquent, la grande expérience de Cognizant permet à votre entreprise de faire face aux imprévus et aux forces disruptives, tout en renforçant l'engagement client.