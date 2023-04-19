Accélération de l'intelligence des données à grande échelle
Cognizant est un partenaire de premier plan de Databricks avec une expérience internationale approfondie d'aide aux entreprises dans la modernisation des données, des analyses et de l'IA. Notre partenariat combine envergure, expertise certifiée, solutions sectorielles et des accélérateurs éprouvés pour remplir les objectifs suivants :
- Un délai de rentabilisation raccourci grâce à des accélérateurs personnalisés, des usines de migration et des solutions imprégnées d'IA ;
- Des risques et des coûts totaux de possession réduits via des cadres de gouvernance et des approches de migration structurée ;
- Des résultats métier concrets dans les domaines de l'ingénierie de données, des analyses ainsi que des initiatives Genie, Lakehouse et IA/ML.